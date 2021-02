Un chauffeur de bus surprend un adolescent autiste solitaire avec le cadeau fait à la main idéal pour son 19e anniversaire

Lorsque Logan Pearson a eu 19 ans le mercredi 24 février, lui et sa famille s’attendaient à célébrer seuls.

Mais les Pearsons ont eu une bonne surprise: le chauffeur du bus scolaire de Logan se souvenait de son anniversaire et avait le cadeau parfait pour son passager.

Logan a toujours été négligé les anniversaires.

L’adolescent est atteint d’autisme sévère, ce qui le pousse à lutter contre les activités quotidiennes.

Il est non verbal et vulnérable à des épisodes d’anxiété extrême qui peuvent le pousser à crier, à arpenter et même à endommager les objets ménagers.

Quand Logan avait 18 ans, son père, James, a dit sa fonction mentale était «comme celle d’un enfant de 12 mois».

La condition a conduit à l’isolement social.

En 2014, les parents de Logan ont déclaré aux nouvelles locales de CBS que leur fils avait cessé de recevoir des cartes d’anniversaire et des souhaits il y a des années.

«Les gens ont juste eu l’impression que… ‘Logan ne peut pas comprendre’», a déclaré son père, James. « Donc nous n’allons rien faire pour lui comme les autres enfants. »

Malgré cette idée fausse commune, la mère de Logan, Catherine, dit qu’il aime l’excitation et est capable de se connecter fortement avec le monde qui l’entoure.

«Le truc avec Logan, c’est qu’il aime être à l’extérieur, à l’extérieur. Il aime les expériences nouvelles et différentes », a déclaré Catherine. «Il préfère les arcades vidéo, les lumières, la musique.»

Cependant, Logan «n’a pas d’ami», dit Catherine. « Pas un seul. »

Le point de vue de Catherine sur cette question pourrait cependant avoir changé après un acte de gentillesse inattendu cette semaine.

Nancy Hall est chauffeur de bus pour les écoles publiques de Beverly. Elle a conduit la ligne de bus de Logan pendant cinq ans et a appris à connaître le jeune homme, qu’elle loue vivement.

« C’est juste un gentil garçon », a déclaré Hall, « et il rend mon monde un peu meilleur. »

Hall se souvint de l’anniversaire de Logan.

Mercredi, le chauffeur de bus a donné à Logan un bac à sable pour fêter ses 19 ans. Hall avait rempli la boîte de camions jouets, dont un minuscule autobus scolaire miniature. Sachant que Logan a souvent tendance à mettre des choses dans sa bouche, elle a fait du sable avec des Cheerios écrasés.

«Ce fut un choc que quiconque se souvienne de son anniversaire», a déclaré Catherine.

Les jeunes adultes autistes sont souvent confrontés à des défis sociaux uniques.

Ils ont tendance à éprouver des difficultés de communication, en particulier ceux qui ne sont pas verbaux.

Beaucoup souffrent d’anxiété sociale et de difficultés à avoir des relations avec les autres. La forte stigmatisation entourant les individus neuroatypiques peut rendre difficile l’établissement de relations sans jugement ni préjugé, et peut même conduire à l’intimidation. En conséquence, les adultes autistes rapportent des niveaux de solitude significativement plus élevés que ceux qui sont considérés comme neurotypiques.

De plus, les efforts et l’éducation nécessaires pour créer des liens avec quelqu’un comme Logan sont tout simplement plus que ce que certaines personnes sont disposées à offrir.

Le consultant et coach de vie Joseph Stasaitis explique que les personnes atteintes d’autisme sévère «sont très structurées dans leur processus de pensée, il est donc important d’écouter attentivement et de répondre directement.

«Pour ceux qui ne sont pas verbaux», ajoute Stasaitis, établir une connexion «demande de la patience et se montrer avec un cœur ouvert et accepté.»

Heureusement, il y a des gens comme Nancy Hall, qui sont prêts à en apprendre davantage sur l’autisme et à faire l’effort d’interagir avec les personnes autistes. Le chauffeur de bus dit qu’elle «a appris plus sur l’autisme» de Logan «que quiconque dans le monde».

Logan et sa famille sont extrêmement reconnaissants pour le cadeau attentionné de Hall.

«Cela nous a réchauffé le cœur, pour être honnête, j’ai commencé à pleurer dès que j’ai vu le cadeau. Cela signifiait simplement beaucoup pour nous. En tant que parents, nous avons ressenti un énorme soutien qu’elle nous soutient », a déclaré Catherine Pearson.

Une vidéo postée par Boston 25 Actualités montre Logan en train de creuser dans le bac à sable, complètement absorbé. Il semble avoir mangé le pseudo-sable – et en profiter!

Logan sourit de son joli cadeau pour une photo.

Nous souhaitons à Logan un très joyeux 19e anniversaire!

Allie McGlone est un écrivain qui couvre une variété de sujets pour YourTango, y compris la culture pop et le divertissement.