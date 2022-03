Un chat retrouve son propriétaire après avoir été porté disparu pendant huit ans

Un chat a étonnamment retrouvé son propriétaire après avoir été porté disparu pendant huit ans.

La propriétaire d’origine, Georgina Louise, a récemment reçu un appel téléphonique d’un cabinet vétérinaire du Surrey, dans le sud-est de l’Angleterre, l’informant que son animal de compagnie séparé avait été remis en toute sécurité et identifié comme le sien en raison des détails de la micropuce du chat.

La propriétaire de l’animal de compagnie, sans aucun doute choquée, s’est rendue sur un groupe Facebook local pour partager la bonne nouvelle d’avoir renoué avec son chat roux bien-aimé, Nigel, après tant de temps.

(Facebook Georgina Louise)

Louise a également demandé des informations sur les allées et venues du chat au cours des dernières années, en écrivant : « Quelqu’un manque-t-il à ce chat ? (Vieille photo). Histoire très étrange. C’était mon chat. Il y a 7-8 ans, il a disparu. J’ai un appel d’un vétérinaire à Woking hier pour dire qu’il avait été remis. Il a l’air très soigné.

« Je suis intéressé à trouver la personne qui s’est occupée de lui ? Ce sont des photos d’il y a plus de 8 ans. »

Dans un autre message sur Facebook, l’ami de Louise, Kiri Bos, a expliqué toute l’histoire entourant le chat prodigue, expliquant : « C’était un chat assez heureux et aimant, mais avec le temps, il a clairement eu une touche d’envie de voyager et a commencé à disparaître pendant des périodes de plus en plus longues. de temps.

« Chaque fois, mon ami finissait par le retrouver ou recevait un appel téléphonique disant que quelqu’un avait trouvé Nigel. »

Bos a ensuite expliqué que l’animal errant se retrouverait à quelques « kilomètres » de chez lui et se dirigerait vers Botleys Mansion, Chertsey, un lieu de mariage, pour jouer ses « idées de grandeur ».

« Malheureusement, avec le temps, Nigel a perdu son côté doux et câlin et est devenu de plus en plus sauvage – il volait de la nourriture dans les buffets de mariage et frappait tous les invités qui se rapprochaient.

« Le personnel a rapporté l’avoir vu emporter des lapins entiers et se battre avec des renards », a-t-elle ajouté.

Bos a ensuite expliqué: « Les deux dernières fois, mon ami l’a récupéré, il sifflait et se grattait et ne laissait personne s’approcher de lui. »

Puis, il y a quelques années, Nigel a « juste disparu », ses amis et sa famille présumant du pire.

Facebook Kiri Bos

« Avance rapide jusqu’à 8 ans plus tard, beaucoup de choses ont changé pendant cette période », a expliqué Bos. « Mon amie a déménagé et a maintenant une famille et de jeunes enfants. À l’improviste, elle reçoit un appel téléphonique d’un vétérinaire de Woking… incroyable, ils ont Nigel ! »

On dit que l’adorable chat est «vivant, en bonne santé et ronronne – appréciant joyeusement les câlins» depuis qu’il a été retrouvé.

Un utilisateur de Facebook a commenté le message, remarquant qu’il avait récemment « trouvé Nigel errant autour de notre propriété à Chobham » et l’avait nourri afin de « gagner un peu de confiance avant d’essayer de le mettre dans une caisse » et d’essayer de l’emmener chez un vétérinaire. faire scanner sa puce électronique.

Ils ont écrit : « C’est nous qui avons décidé de l’amener chez le vétérinaire pour qu’il puisse être examiné, quand les vétérinaires ont téléphoné plus tard dans la soirée, ils ont mentionné qu’il était parti depuis un moment mais wow ! 8 ans ! »

« Nous nous sommes beaucoup attachés à lui pendant qu’il était ici. Je voudrais dire que s’il n’a pas ou ne peut pas être réuni, nous serions heureux de lui donner un foyer aimant », ont-ils ajouté.

Les amis et la famille bien-aimés de Nigel appellent maintenant le public à découvrir qui s’occupe de leur animal de compagnie bien-aimé depuis quelques années.