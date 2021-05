Un chasseur de fantômes enquêtant sur une maison invoquant la vie réelle avec une maladie mystérieuse après sa visite

Maisons du Monde Lit 160x200 en pin recyclé avec rangements

Ce produit est composé partir de bois récupéré. Ce systme permet doffrir une deuxime vie la matire premire. Idéal pour optimiser votre espace, le lit 160x200 en pin recyclé CAPPADOCE attirera votre curiosité. Accompagné de niches de rangement sur les ctés, il gardera vos livres et petites affaires et remplacera mme votre table de chevet. Réalisé en pin recyclé, un matériau écolo qui offre un beau rendu, ce lit l'allure exotique oscille entre charme et authenticité. Parfait pour rendre votre chambre chaleureuse et accueillante !