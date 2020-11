Un chasseur de champignons déterre une magnifique épée de l’âge du bronze

Un homme à la recherche de champignons dans une forêt de République tchèque a trouvé bien plus qu’il ne cherchait lorsqu’il a découvert une ancienne épée et une hache en bronze, toutes deux datant d’il y a environ 3300 ans.

Roman Novák «poussait» au printemps sur une colline boisée près de son domicile dans la région orientale de Jesenicko peu de temps après la pluie, selon Radio Prague Internationale .

La recherche de champignons comestibles est un passe-temps populaire dans les zones rurales de la République tchèque, et la fructification – la partie de la champignon connu sous le nom de champignon – se gonfle rapidement avec l’eau de pluie tandis que le reste de l’organisme reste enterré. Peut-être parce qu’il regardait le sol, « j’ai vu un morceau de métal sortir de certaines pierres », a déclaré Novák à RPI. « Je l’ai frappé et j’ai trouvé que c’était une lame, une partie d’une épée. J’ai ensuite creusé un peu plus pour trouver une hache en bronze. »

Novák a rapporté sa découverte aux archéologues, et une fouille officielle du site est maintenant prévue par une équipe du musée de Silésie voisin dans la ville d’Opava.

Les armes anciennes ont été trouvées parmi les rochers sur une colline boisée dans la région orientale de Jesenicko en République tchèque par un homme à la recherche de champignons. (Crédit d’image: Musée de Silésie, République tchèque)

L’épée ancienne est particulièrement frappante en apparence: son pommeau et sa poignée sont finement décorés de cercles gravés et de rangées de marques en forme de croissant, et bien que la lame soit cassée près de la poignée, elle est par ailleurs complète.

« Pour le moment, nous parcourons à fond le site et recherchons d’autres découvertes possibles », a déclaré l’archéologue Jiří Juchelka du Musée de Silésie dans un e-mail. Le site était bien éloigné des villes contemporaines et des établissements préhistoriques connus, a-t-il dit, dans une zone «archéologiquement marginale» où aucune autre découverte n’avait été signalée.

Épée en bronze

Image 1 sur 5 La lame de l’épée de bronze est cassée à un endroit, mais l’arme ancienne richement décorée est par ailleurs intacte. Les archéologues estiment qu’il a environ 3300 ans. (Crédit d’image: Musée de Silésie, République tchèque) Image 2 sur 5 La lame de bronze de l’épée est creuse sur une partie de sa longueur et l’analyse aux rayons X a montré qu’elle n’était pas très solide – elle a peut-être été utilisée dans des cérémonies plutôt que pour des combats. (Crédit d’image: Musée de Silésie, République tchèque) Image 3 sur 5 Le pommeau est décoré des mêmes marques gravées que sur la poignée. Les archéologues pensent que l’épée et la hache avec laquelle elle a été retrouvée avaient peut-être un but religieux. (Crédit d’image: Musée de Silésie, République tchèque) Image 4 sur 5 La poignée et le pommeau en bronze coulé de l’épée sont finement décorés de gravures de cercles et de rangées de marques en forme de croissant. (Crédit d’image: Musée de Silésie, République tchèque) Image 5 sur 5 Les armes anciennes ont été trouvées parmi les rochers sur une colline boisée dans la région orientale de Jesenicko en République tchèque par un homme à la recherche de champignons. (Crédit d’image: Musée de Silésie, République tchèque)

Juchelka et ses collègues ont effectué plusieurs analyses des artefacts, y compris des tests de sa composition chimique et radiographie scans pour révéler les structures internes.

Ils ont établi que l’épée de bronze richement décorée a été fabriquée à l’âge du bronze dans le nord de l’Europe – et ressemble le plus aux épées « Vasby », du nom d’une ville de Suède où un premier exemple a été trouvé.

Les types de métaux utilisés dans l’épée indiquent qu’elle a probablement été fabriquée en dehors de la région où elle a été trouvée, tandis que la hache en bronze peut être une production locale, a-t-il déclaré.

Juchelka a déclaré à Radio Prague International que l’épée aurait été un objet coûteux à l’époque, lorsque la culture Urnfield venait tout juste d’émerger en Europe centrale – une culture de l’âge du bronze, soi-disant en raison de la pratique d’enterrer les morts dans des urnes dans les champs.

Les rayons X ont montré des bulles d’air dans toute l’épée, probablement le résultat de la façon dont elle a été fabriquée – la technique de fabrication d’épée la plus courante à l’époque consistait à verser du bronze fondu dans un moule, plutôt que la pratique ultérieure de marteler du métal chauffé au rouge en forme. . Les bulles d’air expliquent également pourquoi l’épée n’était pas particulièrement forte, ont déclaré les chercheurs.

Juchelka a déclaré que l’épée avait peut-être été utilisée pour des cérémonies plutôt que pour des combats; les archéologues, cependant, ne savent pas comment l’épée et la hache se sont retrouvées ensemble dans la forêt tchèque.

« Les découvertes peuvent être liées à un thème religieux, [or] ils peuvent faire partie d’un trésor de bronze « , dit-il. » Ce n’est pas facile à dire, d’après ce que nous savons. «

