Un chapeau dans le temps dépasse son plafond à 60 images par seconde Mise à jour PS5

Le jeu de plateforme Throwback A Hat in Time reçoit un patch PlayStation 5, qui verra sa fréquence d’images passer à 60 images par seconde sur la console de nouvelle génération de Sony. Tout cela fait partie d’une grande mise à jour le 31 mars, qui verra enfin ses packs d’extension – Seal the Deal et Nyakuza Metro – sortir pour la version PlayStation 4.

Le DLC Seal the Deal et Nyakuza Metro sera disponible le 31 mars à 11h PT / 18h GMT pour les joueurs PlayStation et Xbox! De plus, avec la Xbox Series X / S et la PS5, vous pourrez jouer jusqu’à 60 ips! Merci pour votre patience et profitez-en! – UN CHAPEAU DANS LE TEMPS | Engrenages pour le petit déjeuner (@HatInTime) 22 mars 2021

Gears for Breakfast, le développeur du jeu, avait précédemment noté qu’il avait des problèmes pour faire fonctionner les packs d’extension sur la console PlayStation, mais l’année dernière, il a publié une vidéo du DLC en cours d’exécution, et a promis que ses efforts se poursuivaient. Il semble que ses travaux soient enfin terminés – de quelle année est-il, et tout ça?