Un chanteur célèbre a rejoint le film Netflix Alerte rouge et vous ne l’avez probablement pas remarqué

Enfin! Après beaucoup de promotion et plusieurs mois d’attente, Netflix a déjà ajouté à son catalogue alerte rouge. Le film, avec Gal Gadot, Ryan Reynolds et Dwayne Johnson, a été présenté en première ce 12 novembre avec style et est déjà parmi les plus regardés. Composé de beaucoup de drame, d’action et de comédie, le film dure une heure et vaut la peine d’en profiter pendant le week-end.

Le résumé officiel de alerte rouge Il dit: « Lorsqu’Interpol émet une alerte rouge – le mandat le plus élevé pour les criminels les plus recherchés au monde – John Hartley, le meilleur criminologue du FBI, travaille sur l’affaire. Sa quête internationale l’entraîne au cœur d’un cambriolage risqué, où il est obligé de collaborer avec le plus grand voleur d’art du monde, Nolan Booth, pour traquer l’évêque, le voleur d’art le plus recherché de la planète. L’aventure au rythme effréné emmène le trio à travers le monde : sur une piste de danse, une prison isolée, au plus profond de la jungle et, pire encore, en constante compagnie mutuelle.”.

Avec son intrigue et le grand trio dans lequel il joue, le film était l’un des plus attendus de l’année. En fait, à TUDUM, lorsque Netflix a sorti la première bande-annonce officielle, les fans se sont déchaînés. Cependant, il convient de noter que maintenant que le long métrage est sorti, on savait qu’un chanteur célèbre avait rejoint l’histoire, mais de manière totalement inattendue et cachée.

Il s’agit d’Ed Sheeran, qui via Instagram a partagé une carte postale dans laquelle on le voit caractérisé comme s’il faisait, à l’origine, partie de l’intrigue. « Avis d’éd.», indique l’affiche éditée qu’il a publiée, qu’il a accompagnée de la note de bas de page suivante :«découvrez ma performance oscarisée dans alerte rouge, disponible partout uniquement sur Netflix”.

Sans aucun doute, une idée originale à laquelle personne ne s’attendait. En effet, les fans de ce chanteur ont été grandement surpris par l’idée qu’en avait leur artiste préféré et l’ont félicité pour son ingéniosité. Bien sûr, Gal Gadot, Ryan Reynolds et Dwayne Johnson ne l’ont pas encore commenté, mais avec leur sympathie ils prennent probablement cette blague d’une manière agréable.

