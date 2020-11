Un cas à la fois: l’ordre du "A des pièges"Films

Avec les parties « Has Fallen », Gerard Butler s’est engagé dans une série de films explosifs et bourrés d’action. Une autre suite est déjà en préparation avec « Night Has Fallen ». Nous expliquons ici l’ordre dans lequel vous devez regarder les films et quels acteurs de retour appartiennent au casting.

Informations générales sur la série

Soyons honnêtes: aucune des parties « Has Fallen » ne peut proposer un script sophistiqué. Les films sont pleins de clichés et racontent une histoire assez farfelue. Mais cela ne doit pas nécessairement être mauvais. Dans le cas de la série « Has Fallen », c’est même payant, car les films ensemble ont rapporté plus de 500 millions de dollars américains au box-office. Il est intéressant de noter que « London Has Fallen » a généré le plus d’argent – bien que ce soit la partie la plus faible.

Les résultats du box-office mondial des films individuels

«L’Olympe est tombé»: 170,3 millions de dollars (budget: 70 millions de dollars)

170,3 millions de dollars (budget: 70 millions de dollars) « Londres est tombée »: 205,8 millions de dollars (budget: 60 millions de dollars)

205,8 millions de dollars (budget: 60 millions de dollars) « Angel est tombé »: 146,7 millions de dollars (budget: 40 millions de dollars)

Les fans adorent la série d’action avec Gerard Butler et Morgan Freeman dans les rôles principaux, l’une ou l’autre des petites et grandes erreurs de logique est volontiers négligée. Les films doivent avant tout être une chose: le plaisir! Et ils le font – si vous voulez vous impliquer. En ce sens: la cervelle, la télé en marche! Voici l’ordre des films « Has Fallen » et quelques informations supplémentaires.

« L’Olympe est tombé – Le monde en péril »

Mike Banning (Gerard Butler) est un ancien agent des services secrets, car il a été transféré au département du Trésor après un accident impliquant le président américain Asher (Aaron Eckhart), dans lequel sa femme a été tuée. De là, il a observé un jour une attaque contre la Maison Blanche: un groupe de terroristes nord-coréens a pris en otage Asher et plusieurs autres politiciens de haut rang afin de forcer le retrait des troupes américaines sur une péninsule coréenne.

Alors que la Maison Blanche reste sous le feu des critiques, Mike Banning parvient à pénétrer à l’intérieur. Il contacte le président de la Chambre des représentants, Allan Trumbull (Morgan Freeman), et agit secrètement depuis l’arrière-plan sans que les terroristes ne s’en aperçoivent. De cette façon, il élimine à lui seul un intrus après l’autre et parvient même à mettre le fils du président en sécurité.

Cependant, les terroristes sont déterminés à utiliser le code présidentiel pour activer les armes nucléaires américaines. L’interdiction doit maintenant marcher sur le gaz pour sauver non seulement la Maison Blanche, mais une grande partie du monde d’une catastrophe nucléaire.

Au fait: « Olympus » est le mot de code des services secrets pour la Maison Blanche dans le film. Donc « Olympus est tombé » signifie que la Maison Blanche est entre les mains de terroristes.

Fait amusant: D’anciens agents des services secrets ont planifié l’attaque de la Maison Blanche dans le film. On vous a demandé de concevoir un plan pour envahir le siège du président américain.

Année d’édition: 2013

2013 Réalisateur: Antoine Fuqua

« Londres est tombée »

De nombreux chefs de gouvernement se rendent à Londres. La raison: le premier ministre James Wilson est décédé subitement et les hommes et les femmes d’État veulent lui rendre hommage. Le président américain Benjamin Asher est également en route avec le garde du corps Banning et la directrice des services secrets, Lynne Jacobs (Angela Bassett). Cependant, certains politiciens ont été attaqués et tués sur le chemin du service commémoratif. Asher, Banning et Jacobs parviennent à s’échapper. Vous traversez la métropole britannique à pied et souhaitez vous rendre au consulat américain.

Il s’avère que l’attaque de Londres est un acte de représailles pour une attaque de drone contre une fête de mariage pakistanaise – autorisée par le G8. Les terroristes réussissent à amener le président américain à leur pouvoir, ils veulent le tuer lors d’une émission en direct. Banning n’a pas beaucoup de temps pour travailler avec le Special Air Service de l’armée britannique pour sauver le président.

Fait amusant: C’est d’abord dans la salle qu’Antoine Fuqua dirigeait à nouveau. Cependant, il a refusé avec merci car il n’aurait pas dû aimer le script.

Année d’édition: 2016

2016 Réalisateur: Babak Najafi

« L’ange est tombé »

Les États-Unis ont désormais un nouveau chef d’État: après deux mandats, Benjamin Asher a laissé son poste à son vice-président Allan Trumbull. Lors d’un voyage de pêche que font Trumbull et Banning, le président veut offrir à son garde du corps le poste de chef de la sécurité des services secrets – lorsqu’ils sont pris par une attaque de drone. Les agents des services secrets à proximité sont tous tués, seuls Trumbull et Banning survivent gravement blessés.

Lorsque Banning se réveille à l’hôpital, il est menotté au lit. L’agent du FBI Helen Thompson (Jada Pinkett-Smith) lui explique qu’un compte à son nom a été trouvé et que plusieurs millions de dollars américains y ont été transférés. Le FBI pense que l’attaque de Trumbull a été planifiée par Banning.

Banning est emmené en prison – mais sur le chemin, le convoi est pris en embuscade par des agents russes qui emmènent Banning avec eux. Encore une fois, il semble que Banning ait planifié tout cela bien à l’avance. L’agent, qui a entre-temps été déclaré ennemi public numéro 1, parvient à s’échapper et à voir son père. Les deux ont maintenant beaucoup à faire: ils doivent convaincre le gouvernement américain de l’innocence de Banning, éliminer les persécuteurs russes et, en plus, libérer la famille de Banning de la violence des ravisseurs russes.

Fait amusant: Bien que Morgan Freeman et Gerard Butler jouent un rôle crucial dans les trois films, ils n’apparaissent que dans la même scène dans « Angel Has Fallen ». Dans « Olympus Has Fallen », ils n’avaient pas de scène commune, dans « London Has Fallen », il n’y avait pas non plus de réunion devant la caméra en raison de conflits d’horaire, c’est pourquoi les doubles ont dû être utilisés. Ce n’est que dans la partie 3 qu’ils se tiennent ensemble devant la caméra.

Année d’édition: 2019

2019 Réalisateur: Ric Roman Waugh

« La nuit est tombée »

Jusqu’à présent, il n’y a pratiquement aucune information sur la quatrième partie de la série « Has Fallen ». Une chose est claire: Gerard Butler reviendra en tant que Mike Banning. De même, le réalisateur Ric Roman Waugh et le scénariste Robert Kamen. Les deux sont également responsables de « Angel Has Fallen ».

Année d’édition: 2021

2021 Réalisateur: Ric Roman Waugh

Acteurs de retour dans la série « Has Fallen »

Gerard Butler comme Mike Banning

Tous les chefs d’État aimeraient avoir quelqu’un comme Mike Banning comme garde du corps.

L’agent des services secrets Mike Banning est l’un des deux personnages qui joue dans toutes les parties de « Has Fallen » et est également défini pour « Night Has Fallen ». Gerard Butler incarne l’ancien Army Ranger depuis 2013, qui s’est donné pour mission de protéger le chef de l’État américain des attaques terroristes, des assassinats et d’autres éventuelles adversités.

Dans chaque film, nous en apprenons un peu plus sur l’armée unipersonnelle qui ne révèle pas grand-chose sur elle-même. Le passé de Mike Banning est seulement évoqué, mais dans « Angel Has Fallen », nous apprenons à connaître son père Clay (Nick Nolte), qui vit seul et abandonné au milieu de la forêt de Virginie-Occidentale.

Morgan Freeman en tant que Président / (Vice) Président Allan Trumbull

De conférencier à président américain – une promotion réussie, je dirais!

Le deuxième personnage à apparaître dans « Olympus Has Fallen », « London Has Fallen » et « Angel Has Fallen » est Allan Trumbull. Au cours de la série, il a une carrière enviable, après tout, il commence dans la première partie en tant que porte-parole du président américain Asher (Aaron Eckhart) et dans la troisième partie est lui-même chef d’État américain.

La star hollywoodienne et oscarisée Morgan Freeman incarne Trumbull depuis le début. Avec Mike Banning, le personnage est une constante dans la série de films. Dès le début, il a apprécié la présence de l’ancien garde forestier de l’armée, lui a confié sa vie et lui a donné le poste de directeur des services secrets dans « Angel Has Fallen » pour une raison. Trumbull est également l’un des rares à ne jamais avoir douté de l’innocence de Banning dans la troisième partie.

Au fait: On dit que Morgan Freeman a fait les films juste pour l’argent. Honnêtement, le bon gars!

Aaron Eckhart en tant que président américain Benjamin Asher

Le président Asher (à droite) ne semble pas avoir beaucoup d’amis aussi souvent qu’il est assassiné …

Dans deux des trois films de la série « Has Fallen », Aaron Eckhart est impliqué dans le rôle de Benjamin Asher, président des États-Unis d’Amérique. Ce n’est vraiment pas facile pour lui: d’abord un groupe de Nord-Coréens vise le chef de l’Etat, dans « London Has Fallen » c’est un réseau terroriste pakistanais.

Après ses deux mandats à la présidence des États-Unis, il a abdiqué et a laissé le champ libre à son vice-président Allan Trumbull.

Angela Bassett comme Lynne Jacobs, directrice des services secrets

Robuste et confiante: Lynne Jacobs a tout donné pour son pays, même sa vie.

Toujours dans les deux premiers films, Angela Bassett joue aux côtés d’Aaron Eckhart, Morgan Freeman et Gerard Butler. Elle assume le rôle de directrice des services secrets, Lynne Jacobs. Alors qu’elle soutient Mike Banning avec son opération individuelle à distance de sécurité dans « Olympus Has Fallen », elle-même se retrouve prise dans la ligne de mire de « London Has Fallen ».

Avec le président Asher et plusieurs agents des services secrets, elle a assisté aux funérailles du premier ministre James Wilson à Londres. Lorsque les chefs d’État du monde entier sont attaqués pour la première fois, Asher et Jacobs sont ramenés à l’hélicoptère Marine One. Cela devrait les amener à Air Force One et donc à la sécurité, mais Marine One est abattu et s’écrase. Alors qu’Asher et Banning survivent, Jacobs succombe à leurs blessures.

Au fait: Angela Bassett n’aurait accepté le rôle que parce qu’elle voulait vraiment travailler avec Morgan Freeman.