Un canon tiré lors d’une fête de naissance tue un homme du Michigan de 26 ans

Un couple en attente a déclenché un canon de fête lors de leur baby shower, mais les choses ont terriblement mal tourné lorsque la poudre à canon dans la machine a explosé, envoyant des éclats d’obus tout autour, tuant un invité.

« (C’était) semblable à un canon à signal, » Le lieutenant de police de l’État du Michigan, Liz Rich, a déclaré, selon l’affilié local WJRT. «Le matériau moulé a explosé et a envoyé des projectiles dans toutes les directions.»

Tout ce que le canon était censé faire était de créer un flash et de la fumée, et il aurait déjà été tiré plusieurs fois.

Après son explosion, Evan Thomas Silva, 26 ans, qui était à 4 mètres de distance, a été touché à la poitrine par des éclats d’obus et il est décédé plus tard des suites de ses blessures au Hurley Medical Center dans la ville de Flint.

«S’il n’y a pas d’inspections régulières sur un appareil comme celui-ci, le matériau moulé peut s’user,» Le lieutenant Rich a expliqué. La police a déclaré que des éclats d’obus l’avaient rendu encore plus loin que l’emplacement de Silva, se lançant dans un rayon d’environ 7,6 mètres, frappant trois voitures garées et un garage, bien qu’aucune autre blessure n’ait été signalée.

Le canon, que le propriétaire a acheté lors d’une vente aux enchères, n’était pas utilisé dans le cadre d’un coup de révélation du sexe, bien que ces gags, souvent utilisés pour les vidéos sur les réseaux sociaux, aient entraîné une augmentation des dommages et des blessures alors que les gens augmentent continuellement les enjeux avec leurs messages viraux.

Les baby showers et les révélations sur le sexe ont provoqué des incendies de forêt dans des États comme l’Arizona et la Californie ces dernières années, avec plus de 20000 acres dans ce dernier État touchés l’année dernière.

Une grand-mère a également été tuée en 2019 lors d’une fête de révélation du sexe dans l’Iowa après avoir été touchée à la tête par des éclats d’obus après le déclenchement d’un engin de bombe artisanale. Semblable au canon, la poudre à canon s’est enflammée, déclenchant des éclats d’obus et créant une explosion beaucoup plus grande que ce qui était prévu.

Les choses sont devenues tellement incontrôlables, la blogueuse Jenna Myers Karvunidis, qui est largement reconnue comme la personne à l’origine de la tendance de la révélation de genre, a exhorté les gens l’année dernière à renoncer à essayer de se surpasser dans la mise en scène avec leurs baby showers comme cela devenait trop. dangereux.

