Un candidat vaccin d’Oxford trouvé sans danger chez les personnes âgées, offrait une immunité contre le SRAS-CoV-2 dans tous les groupes d’âge

Deux semaines après l’administration d’une deuxième dose aux volontaires, plus de 99 pour cent d’entre eux ont eu des réponses d’anticorps neutralisants quel que soit leur âge.

Le vaccin d’Oxford a montré des réponses immunitaires similaires dans les trois groupes d’âge – 18-55, 56-69 et 70 ans et plus.

De nouvelles données de l’Université d’Oxford montrent que son vaccin ChAdOx1 nCov-2019 produit une forte réponse immunitaire chez les personnes âgées de 56 à 69 ans et celles de plus de 70 ans. Il s’agit d’une étape importante car ce groupe est considéré comme «à haut risque» car il est le plus vulnérable au virus, qui est souvent mortel. Le vaccin étant prometteur de produire une immunité pour les personnes de ce groupe d’âge, il pourrait être un outil potentiellement vital dans la pandémie.

Le Dr Maheshi Ramasamy, chercheur à l’Oxford Vaccine Group et médecin consultant, a déclaré dans un déclaration, « Les personnes âgées sont un groupe prioritaire pour le COVID-19 la vaccination parce qu’ils courent un risque accru de maladie grave, mais nous savons qu’ils ont tendance à avoir des réponses vaccinales plus faibles. «

Selon les chercheurs, au cours des essais de phase 2, le vaccin a montré des réponses immunitaires similaires dans les trois groupes d’âge – 18-55, 56-69 et 70 ans et plus. Ces résultats sont également cohérents avec les données de phase I qui ont montré une immunité chez les adultes âgés de 18 à 55 ans.

Ramasamy a dit Le gardien que les «réponses solides en anticorps et en lymphocytes T» qu’ils ont observées dans le groupe des personnes âgées étaient encourageantes.

«Nous avons été ravis de voir que notre vaccin était non seulement bien toléré chez les personnes âgées; il a également stimulé des réponses immunitaires similaires à celles observées chez les jeunes volontaires. La prochaine étape sera de voir si cela se traduit par une protection contre la maladie elle-même». il ajouta.

Selon un communiqué de presse sur les premiers résultats, le vaccin a été testé chez 560 adultes qui ont reçu deux doses du vaccin ou un vaccin placebo. Ils n’ont pas non plus eu d’effets indésirables graves sur la santé liés au vaccin chez les volontaires. Sur les 560 volontaires, 240 d’entre eux avaient plus de 70 ans.

Selon un rapport du BBC, deux semaines après l’administration d’une deuxième dose aux volontaires, plus de 99 pour cent d’entre eux avaient des réponses d’anticorps neutralisants quel que soit leur âge.

L’auteur principal de l’étude, Andrew Pollard de l’Université d’Oxford, a également déclaré Le gardien, «Les réponses immunitaires des vaccins sont souvent diminuées chez les personnes âgées parce que le système immunitaire se détériore progressivement avec l’âge, ce qui rend également les personnes âgées plus vulnérables aux infections. En conséquence, il est crucial que COVID-19 les vaccins sont testés dans ce groupe qui est également un groupe prioritaire pour la vaccination. »

L’étude a également révélé que le vaccin était moins susceptible de provoquer des réactions locales au site d’injection et des symptômes le jour de la vaccination chez les adultes plus âgés que dans le groupe plus jeune.

Ces nouvelles données proviennent de la phase 2 de l’étude et ont été publié dans The Lancet journal.

Les essais de phase 3 du vaccin sont en cours et les premières lectures d’efficacité pourraient être publiées dans les semaines à venir.

