Un candidat d’exoplanète potentiellement habitable repéré autour d’Alpha Centauri A dans l’arrière-cour de la Terre

Le système solaire le plus proche du nôtre peut en fait héberger deux planètes potentiellement vitales, selon une nouvelle étude.

En 2016, des scientifiques ont découvert un monde à peu près de la taille de la Terre encerclant Proxima Centauri, une partie du trois étoiles Système Alpha Centauri , qui se trouve à environ 4,37 années-lumière de la Terre. La planète, connue sous le nom de Proxima b, orbite dans la «zone habitable», la plage de distances d’une étoile à laquelle de l’eau liquide pourrait exister à la surface d’un monde. (Une deuxième planète, Proxima c , a été découvert plus tard encerclant également l’étoile, mais elle tourne plus loin, au-delà des limites extérieures de la zone habitable.)

Il y a un débat considérable sur la véritable habitabilité de Proxima b , cependant, étant donné que son étoile mère est une naine rouge. Ces étoiles, les plus courantes de la Voie lactée, sont petites et sombres, de sorte que leurs zones habitables se trouvent très proches – si proches, en fait, que les planètes qui y résident ont tendance à être verrouillées, montrant toujours le même visage à leurs étoiles hôtes. , tout comme la lune montre toujours à la Terre son côté proche. De plus, les naines rouges sont des flarers prolifiques, surtout quand elles sont jeunes, donc on ne sait pas si leurs mondes de zone habitable peuvent conserver longtemps leur atmosphère .

Proxima B: la plus proche découverte d’une planète semblable à la Terre en images

Les deux autres étoiles du trio Alpha Centauri, cependant, ressemblent au soleil – une paire appelée Alpha Centauri A et B, qui forment ensemble un binaire en orbite autour du même centre de masse. Et Alpha Centauri A pourrait avoir sa propre planète en zone habitable, selon la nouvelle recherche, publiée en ligne aujourd’hui (10 février) dans la revue Nature Communications.

L’étude présente les résultats de Près de la Terre dans la région Alpha Cen (NEAR), un projet de 3 millions de dollars mené par l’Observatoire européen austral (ESO) et Breakthrough Watch, un programme qui recherche des mondes potentiellement semblables à la Terre autour d’étoiles proches.

NEAR a recherché des planètes dans les zones habitables d’Alpha Cen A et B à l’aide d’ESO Très grand télescope (VLT) au Chili. L’équipe NEAR a amélioré le VLT avec plusieurs nouvelles technologies, y compris un coronographe thermique, un instrument conçu pour bloquer la lumière d’une étoile et permettre de repérer les signatures thermiques des planètes en orbite.

Après avoir analysé 100 heures de données recueillies par NEAR en mai et juin 2019, les scientifiques ont détecté une empreinte thermique dans la zone habitable d’Alpha Centauri A. Le signal correspond potentiellement à un monde de la taille de Neptune en orbite entre 1 et 2 unités astronomiques ( AU) de la star, ont déclaré les membres de l’équipe d’étude. (Une UA, la distance moyenne Terre-Soleil, est d’environ 93 millions de miles, ou 150 millions de kilomètres.)

Mais cette planète n’a pas encore été confirmée, elle reste donc candidate pour l’instant.

«Nous avons été étonnés de trouver un signal dans nos données. Alors que la détection répond à tous les critères de ce à quoi une planète ressemblerait, des explications alternatives – telles que la poussière en orbite dans la zone habitable ou simplement un artefact instrumental d’origine inconnue – doivent être exclu », a déclaré l’auteur principal de l’étude Kevin Wagner, membre Sagan du programme de bourses Hubble de la NASA à l’Université de l’Arizona, dans un communiqué.

« La vérification peut prendre un certain temps et nécessitera l’implication et l’ingéniosité de la communauté scientifique dans son ensemble », a ajouté Wagner.

Le co-auteur de l’étude, Pete Klupar, a déclaré qu’il espérait que les nouveaux résultats inciteraient les astronomes à étudier plus en détail le système Alpha Centauri, à la fois via de nouveaux programmes d’observation et un examen plus approfondi des données archivées, qui pourraient contenir des preuves encore non reconnues du exoplanète candidat.

« C’est comme avoir un indice [the board game] Clue, « Klupar, un chercheur de l’organisation mère de Breakthrough Watch, Initiatives de rupture , a déclaré 45secondes.fr. « Maintenant que nous avons l’indice, peut-être qu’ils peuvent trouver quelque chose. »

Et, si le monde Alpha Centauri A existe bel et bien, il ne sera peut-être pas seul.

« Dans mon esprit, la chose la plus excitante à ce sujet est qu’une fois que nous trouvons une planète, nous avons tendance à en trouver d’autres », a déclaré Klupar.

Même si la planète Alpha Cen A s’avère être un mirage, le travail de NEAR n’aura pas été vain, ont déclaré les membres de l’équipe.

« La nouvelle capacité que nous avons démontrée avec NEAR pour imager directement les planètes de la zone habitable à proximité est une source d’inspiration pour les développements futurs de la science des exoplanètes et de l’astrobiologie », a déclaré Wagner dans le même communiqué.