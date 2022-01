Un camion de boulangerie locale distribue du pain aux conducteurs bloqués dans l’embouteillage de la I-95

Se sentant affamé après ne pas avoir mangé pendant plus de 30 heures alors qu’il était coincé dans un embouteillage glacé en Virginie, un couple du Maryland s’est dit qu’ils essaieraient un long shot pour voir s’ils pouvaient obtenir la nourriture dont ils avaient tant besoin.

Casey Holihan et son mari, John Noe, ont vu un camion de pain de Schmidt Baking Company coincé juste devant eux sur la I-95 mardi. Ils ont appelé le service client de l’entreprise et laissé un message demandant s’il était possible pour le chauffeur d’ouvrir le camion et de leur donner, ainsi qu’à d’autres, des miches de pain.

Holihan a ensuite été surpris de recevoir un appel téléphonique 20 minutes plus tard du propriétaire de H&S Bakery, basé à Baltimore, qui possède Schmidt Baking Company. Chuck Paterakis lui a dit qu’il demandait au chauffeur du camion, Ron Hill, d’ouvrir l’arrière et de distribuer de la nourriture.

Ron Hill, un chauffeur de camion pour Schmidt Baking Company, a ouvert l’arrière du camion pour distribuer des miches de pain et des petits pains aux personnes bloquées sur la I-95 glacée en Virginie mardi. Casey Holihan Noé / Facebook

« Nous n’arrêtions pas de le distribuer jusqu’à ce que nous ne puissions plus marcher parce qu’il faisait tellement froid », a déclaré Holihan à l’affilié de NBC WBAL. « C’était incroyable d’entendre des gens dire merci et d’entendre des gens tellement soulagés d’avoir enfin de la nourriture dans leur voiture , la nourriture dans leur système et dans celui de leurs enfants. C’était une sensation vraiment incroyable. »

Le couple a déclaré au Washington Post qu’ils avaient aidé à distribuer environ 300 paquets de petits pains et de pains aux personnes dans les véhicules environnants en l’espace d’une heure.

« Je suis tellement content que les gens qui avaient faim, qui n’avaient pas mangé depuis 24 heures aient eu une chance, même si c’était du pain, aient eu la chance de se remplir l’estomac. C’était très gratifiant pour moi. C’est quelque chose dont je me souviendrai toujours », a déclaré Paterakis à WBAL.

Le couple n’avait pas bougé depuis plus de 20 heures dans la voie en direction sud de l’I-95 grâce à une combinaison de semi-remorques à couteaux tirés, de fortes chutes de neige et de quatre pouces de glace qui ont empêché les véhicules de secours de dégager la route. Ils avaient passé la nuit dans leur voiture à des températures qui avaient plongé dans les 20.

Casey Holihan et son mari John ont aidé à distribuer le pain dont ils avaient tant besoin aux automobilistes à proximité qui étaient restés bloqués pendant plus de 20 heures sans nourriture. Casey Holihan Noé / Facebook

« C’était vraiment une situation très effrayante et nous n’avions aucune idée de combien de temps nous serions là-bas », a déclaré Noe à WBAL.

Holihan a remercié Schmidt Baking Company pour son acte de gentillesse dans une publication sur Facebook mardi.

« Ce fut l’un des moments les plus gentils dont j’aie jamais été témoin », a écrit Holihan.

Les deux venaient d’Ellicott City, dans le Maryland, pour rendre visite à leur famille à Newport, en Caroline du Nord, pour un voyage de cinq heures qui est devenu un cauchemar de 36 heures. Ils disent au revoir à leur famille avant que Noe ne soit stationné avec l’US Air Force en Allemagne, selon WBAL.

Le cadeau inattendu de Schmidt Baking Company a contribué à rendre le voyage un peu moins pénible.

« Cette entreprise est incroyable », a déclaré Holihan à WBAL. « L’entreprise aurait certainement pu faire un profit sur le pain, mais a plutôt choisi d’aider les gens autour d’elle. C’est tellement incroyable que quelqu’un ait choisi l’humanité plutôt que le profit, surtout dans une situation où les gens étaient si désespérés. »

