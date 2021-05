Un calmar jurassique a été assassiné au milieu du repas, laissant ce fossile épique derrière

Au début Période jurassique , une créature semblable à un calmar était en train de dévorer un crustacé, quand elle a été interrompue par une autre bête marine, peut-être un requin, qui a grignoté son côté spongieux et l’a tué, selon une nouvelle étude.

Le requin a nagé, mais le crustacé et l’animal ressemblant à un calmar – une créature à 10 bras et à deux nageoires appelée bélemnite – ont coulé au fond de la mer, où ils se sont fossilisés ensemble au cours des époques suivantes dans ce qui est aujourd’hui l’Allemagne.

Les 180 millions d’années qui en résultent fossile est « unique », l’un des « 10 spécimens de bélemnites avec [well-preserved] tissus mous dans le monde », a déclaré le chercheur principal de l’étude Christian Klug, conservateur du musée paléontologique de l’Université de Zurich et professeur à son institut de paléontologie dans un courrier électronique.

Le spécimen montre également comment les prédateurs deviennent parfois eux-mêmes des proies. « Les prédateurs ont tendance à être heureux lorsqu’ils mangent, oubliant de prêter une grande attention à leur environnement et au danger potentiel », a déclaré Klug. « Cela pourrait expliquer pourquoi le bélemnite a été attrapé, mais il n’y a aucune preuve pour cela. »

En rapport: Galerie d’images: Des photos révèlent un monstre marin préhistorique

Le fossile a également inspiré un nouveau terme: pabulite, des mots latins «pabulum» et «lithos», qui signifient respectivement «nourriture» et «pierre». La palubite fait référence aux «restes» de repas qui n’entrent jamais dans le prédateur système digestif et plus tard fossiliser – dans ce cas, ce reste serait la bélemnite, ont écrit les chercheurs dans l’étude.

Une pabulite peut « fournir des preuves d’une prédation incomplète », ce qui est probablement ce qui s’est passé ici, ont écrit les chercheurs dans l’étude. En fait, il est possible que le requin ait ciblé délibérément les parties squishy de la bélemnite, plutôt que sa pointe dure et pointue, connue sous le nom de tribune. Les prédateurs vertébrés ont probablement appris à éviter les rostres difficiles à digérer et, par conséquent, ils ont peut-être « mordu les parties molles, qui étaient mal protégées », ont écrit les chercheurs dans l’étude.

Le collectionneur de fossiles d’Amataur, Dieter Weber, a découvert le spécimen en 1970 dans une petite carrière près de Holzmaden, un petit village près de Stuttgart dans le sud-ouest de l’Allemagne. Le co-chercheur de l’étude Günter Schweigert, conservateur des invertébrés du Jurassique et du Crétacé au Musée national d’histoire naturelle de Stuttgart (SMNS), a vu le spécimen en 2019 lors d’une visite à la collection de Weber, et SMNS l’a acheté peu de temps après.

Les restes fossilisés de la bélemnite (Passaloteuthis bisulcata) et le crustacé (Proeryon). Remarquez tous les petits crochets qui recouvraient les bras de la bélemnite (à droite). (Crédit d’image: Klug et al.Swiss J Palaeontol (2021); (CC BY 4.0))

Les chercheurs se sont immédiatement mis au travail pour étudier le spécimen. La bélemnite, ont-ils découvert, était l’espèce bien connue Passaloteuthis laevigata, dont les restes fossilisés ont été retrouvés en Europe et au Maroc dans des roches datant de l’âge toarcien (il y a 183 millions à 174 millions d’années). P. laevigata était une petite créature, avec un rostre en forme de balle de près de 4 pouces de long (9,3 centimètres); chacun de ses 10 bras mesurait jusqu’à 3,5 pouces (9 cm) de long et portait des doubles rangées de crochets de bras. Ces crochets, 400 en tout, auraient aidé P. laevigata attrapez une proie glissante, dit Klug.

« Chez cet individu, deux bras ont été modifiés, portant de gros crochets », a noté Klug, « Nous supposons que ceux-ci ont été utilisés pour l’accouplement et peut-être que seuls les hommes en avaient, tandis que chez les femmes, les 10 bras étaient similaires, mais nous n’avons aucune preuve pour cela encore. «

Une illustration des restes fossilisés. Remarquez le rostre de la bélemnite (à gauche) et ses gros crochets (à droite). (Crédit d’image: Klug et al.Swiss J Palaeontol (2021); (CC BY 4.0))

Les bélemnites sont maintenant éteints, mais les fossiles révèlent qu’ils avaient une coquille interne entourée de muscles et de peau, a déclaré Klug. Ces puissants nageurs horizontaux se nourrissaient activement de la vie des phoques, y compris des poissons et des crustacés, et à leur tour étaient mangés par des requins et des prédateurs ressemblant à des dauphins connus sous le nom d’ichtyosaures, a-t-il déclaré.

Il n’est donc pas surprenant que cette bélemnite mordille un crustacé du genre Proeryon, qui avait un corps large et plat en forme de homard et de longues griffes minces, a déclaré Klug. Cependant, le Proeryon a été mal conservée, donc « on pense que ce sont des restes d’une vieille peau (une mue) », a-t-il écrit dans l’e-mail. « Les écrevisses enlèvent une grande partie du calcium de la coquille avant qu’ils ne muent, parce qu’ils l’ont ensuite mis dans la nouvelle peau. «

En rapport: Libérer le Kraken! Photos de calamars géants

Céphalopodes (un groupe qui comprend poulpes , calamars et nautiles) « adorent manger cette vieille peau », a ajouté Klug. « Une grande partie se trouve vraiment entre les bras de la bélemnite, assez près de sa bouche, il est donc probable que la bélemnite s’en nourrissait réellement. »

Bien que certaines parties de la bélemnite soient bien conservées, y compris sa tribune et ses bras, une grande partie de son corps est manquante. C’est pourquoi « nous devons conclure qu’un plus grand prédateur a mangé la plus grande partie de la bélemnite », a déclaré Klug.

Qu’est-ce qui a mangé la bélemnite?

Le premier requin jurassique est l’un des principaux candidats au «tueur» du bélemnite Hybodus hauffianus. Un décrit précédemment H. hauffianus Le fossile était rempli de restes de bélemnite, dont des dizaines de rostres.

Le fossile (à gauche) et l’illustration (à droite) du requin jurassique (Hybodus hauffianus) qui a mangé beaucoup trop de rostra bélemnite, ce qui a probablement conduit à sa mort. Remarquez (C) le dessin agrandi du rostra. (Crédit d’image: Klug et al. Swiss J Palaeontol (2021); Photo de R. Böttcher (Copyright Staatliches Museum für Naturkunde à Stuttgart); (CC BY 4.0))

Ce particulier H. hauffianus « Peut-être a rencontré un essaim de bélemnites et est devenu trop enthousiaste à ce sujet: il en a mangé environ 200 mais a oublié de mordre le rostra, obstruant ainsi son estomac, ce qui l’a finalement tué », a déclaré Klug.

D’autres suspects incluent de gros poissons prédateurs, tels que Pachycormus et Saurorhynchus, le crocodile marin Steneosauruset l’ichtyosaure Sténoptérygius, dont les restes d’estomac fossilisés contiennent des méga-hameçons de bélemnite, ont écrit les chercheurs dans l’étude.

L’étude a été publiée en ligne le 29 avril dans le Journal suisse de paléontologie .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.