Un café végétalien qui s’est déclaré un «  espace sûr pro-Trump  » ferme ses portes

Un café végétalien à Sydney, en Australie, qui s’est déclaré un «espace sûr» pour les partisans hétéros de Trump, fermera ses portes moins d’un mois plus tard.

Avec une victoire en plein essor de Joe Biden envoyant des ondes de choc à travers le monde, Hale & Hearty, basé dans le quartier de Waterloo, s’est rendu sur Instagram pour annoncer sa fermeture, avant de supprimer à la fois la publication et le compte lui-même.

Cela vient après que le propriétaire Mark De Costa soit devenu un paratonnerre pour les critiques plus tôt ce mois-ci. Le café a servi une série d’abus homophobes, transphobes, racistes et capacitistes contre ses propres clients après avoir appelé les gens à assister à une «grande soirée MAGA» le 3 novembre – jour des élections.

De Costa a répondu à la réaction en déclarant Hale & Hearty une «zone de sécurité de Donald Trump», mais ce ne sera pas le cas bien plus longtemps.

Dans le post Instagram supprimé depuis qui, selon captures d’écran a été mis en ligne lundi (16 novembre), le propriétaire de la marque du restaurant a annoncé qu’il cesserait ses activités dimanche (22 novembre).

«Nous fermons et tenons à remercier tous ceux qui nous ont soutenus au cours des cinq dernières années», lit-on dans une déclaration imposée sur une photographie de De Costa et de sa famille.

«Il reste encore sept jours, puis c’est fini.»

La légende a ajouté: «Merci à tous! Il est temps de se lancer dans une nouvelle entreprise.

Au revoir Felicia! 💋 Le café Hale et Hearty Waterloo ont annoncé qu’ils ferment après la réaction brutale de leur affirmation la semaine dernière selon laquelle «la communauté gay… n’est pas la bienvenue ici» et qu’elle était une «zone de sécurité de Sydney». 😳 😳 😳 pic.twitter.com/3zguhdoHhy

Sur le site Web de l’entreprise, une page qui affichait autrefois son flux Instagram se charge désormais de rien.

Après que Hale & Hearty a été déclaré «une zone de sécurité de Sydney», la page Facebook du café l’a montré en réponse aux clients qui ont dit qu’ils ne dépenseraient plus leur argent là-bas en demandant: «Êtes-vous un pouf?»

Si vous êtes à Sydney et que vous aimez la nourriture végétalienne, évitez Hale and Hearty à moins que vous ne soyez également un tas d’ordures racistes et homophobes. https://t.co/UxKYOLo9Pl

– Beau Windon (@WhoIsBeauWindon) 1 novembre 2020