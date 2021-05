Un cadre de film «  autopsie extraterrestre  » de 1947 est mis aux enchères en tant que NFT

Une image vaut mille mots, mais une seule image de film 16 mm vaut-elle 1 million de dollars? C’est la première offre pour une image négative d’une séquence de film en noir et blanc de 1947, montrant prétendument un cadavre extraterrestre sur la table d’un médecin légiste.

Le cadre provient d’une infâme et très invraisemblable « autopsie extraterrestre » qui aurait été capturée sur pellicule en 1947, à la suite de rapports sur un OVNI crash à Roswell, Nouveau Mexique. La tradition entourant l’accident a affirmé que la créature faite pour un film était à bord de l’OVNI et est morte dans l’accident; il a ensuite été disséqué en secret par le gouvernement américain, raconte l’histoire, selon une déclaration à propos de la vente aux enchères.

Et maintenant, une image du film d’autopsie est mise aux enchères en tant que jeton non fongible, ou NFT , ce qui signifie que le plus offrant acquerra une chaîne de code unique qui vérifie l’authenticité de l’image du film. Le gagnant recevra également une image physique réelle du film d’autopsie, selon le liste d’enchères .

En rapport: L’histoire derrière le canular « Alien Autopsy »

Dans le images d’autopsie , une figure humanoïde sans vie repose sur une table; une plaie béante est visible sur sa jambe droite. Il a un tronc et un ventre arrondis, des yeux bulbeux et foncés et une tête sans poils beaucoup plus grande que le crâne humain moyen. Des personnages vêtus de la tête aux pieds dans des combinaisons de protection blanches encerclent le «cadavre» et effectuent une dissection méthodique.

D’où vient ce film? Rumeurs sur un OVNI en Roswell a commencé à circuler en 1947, après qu’un officier de l’information publique de l’armée américaine ait publié un communiqué de presse décrivant une « soucoupe volante » écrasée de Roswell qui était maintenant en possession de l’armée. En 1995, un documentaire diffusé sur Fox Television sous le titre «Alien Autopsy: Fact or Fiction» a présenté aux téléspectateurs des images de ce post mortem présumé de l’occupant «extraterrestre» de l’OVNI, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

Ray Santilli, un producteur britannique de disques et de films, était propriétaire des images. Santilli a déclaré qu’il avait acquis le film en 1992 d’un caméraman militaire américain à la retraite, lors d’une recherche d’images d’archives pour un documentaire sur Elvis Presley, selon le communiqué de vente aux enchères.

Bien que Santilli ait soutenu que le film était authentique, les sceptiques n’étaient pas d’accord. Leurs soupçons ont apparemment été validés en 2006, lorsqu’un sculpteur et concepteur d’effets spéciaux du nom de John Humphreys a affirmé que non seulement il avait conçu l’extraterrestre dans les images d’autopsie, mais qu’il était également apparu dans le film en tant que pathologiste, a rapporté 45Secondes.fr.

Un autre participant auto-identifié au canular s’est manifesté en 2017; Le cinéaste Spyros Melaris a déclaré qu’il avait tourné les images dans son appartement de Londres, en utilisant un modèle rempli d’organes d’animaux, comme le rapporte le site d’information australien. News Corp Australia Network .

Mais cette étrange histoire avait une autre tournure: en 2019, un mémo de 2001 a été «divulgué» par le National Institute for Discovery Science (NIDS), une organisation privée aujourd’hui disparue pour la recherche sur le paranormal et les ovnis. Prétendument rédigé par le physicien du NIDS Eric Davis, le mémo déclarait qu’un ancien scientifique de la CIA nommé Kit Green avait évalué les preuves de « l’autopsie extraterrestre de l’incident de Roswell » et a déclaré que les images étaient la réalité, Le soleil a rapporté en 2019 (The Sun est un tabloïd britannique, connu pour ses histoires sensationnelles).

Le mémo rapporte que Green a déterminé que « le film / vidéo Alien Autopsy est réel, le cadavre extraterrestre est réel », selon The Sun.

Avec une histoire aussi compliquée, il n’est peut-être pas surprenant que la vente aux enchères du film ait également connu une tournure inattendue des événements. Le 27 mai, un appel d’offres pour le NFT de la trame du film d’autopsie était en cours chez Rarible, une place de marché en ligne spécialisée dans les NFT, lorsque la vente aux enchères a été déraillée par une attaque par déni de service distribué (DDoS) – un flux de trafic Internet qui submerge un site. La liste s’est écrasée quelques minutes avant sa fin prévue, a déclaré un représentant aux enchères à 45Secondes.fr dans un e-mail. Une nouvelle annonce est maintenant en place et les enchères se poursuivront jusqu’au 30 mai, a déclaré le représentant.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.