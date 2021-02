Un cachet spécial marquera la persévérance sur Mars, si le rover survit à l’atterrissage

Le service postal américain prévoit de marquer le prochain atterrissage de la NASA sur Mars plus tard cette semaine, si le rover Perseverance de l’agence parvient en toute sécurité à la surface de la planète rouge.

UNE un cachet spécial pictural a été conçu pour commémorer le débarquement du cinquième explorateur robotique américain à roues sur Mars. Perseverance devrait atterrir dans le cratère de Jezero jeudi 18 février, débutant la première mission de la NASA consacrée à la recherche et à la mise en cache des signes de vie pour un futur retour sur Terre.

Le cachet de la poste à l’encre sera appliqué sur demande aux enveloppes timbrées, les datant pour l’atterrissage sur Mars afin de créer à la fois un enregistrement et un souvenir de la réalisation.

Autrement dit, si la mission réussit.

Atterrissage du rover Perseverance Mars de la NASA: tout ce que tu as besoin de savoir

Avant le Persévérance à la taille d’une voiture peut commencer à errer sur le site d’un ancien bassin fluvial martien, il doit d’abord passer par ce que les ingénieurs de mission ont décrit comme les «sept minutes de terreur». Non seulement le cratère de Jezero est considéré comme le terrain le plus difficile ciblé par un vaisseau spatial pour un atterrissage sur Mars, mais le rover doit survivre à l’entrée dans l’atmosphère martienne, déployer un parachute et disposer de son aérosol, séparé de sa coque arrière et allumer les propulseurs, survoler le surface, puis abaissez en toute sécurité au sol à l’aide d’une «grue de ciel».

Et il doit faire tout cela sous un contrôle totalement autonome, ne recevant aucune contribution des gestionnaires de mission sur Terre.

Si Perseverance survit, la confirmation arrivera jeudi vers 15 h 55 HNE (20 h 55 GMT). En raison de la distance que le signal doit parcourir de Mars à la Terre, l’atterrissage réel sur Mars aura eu lieu 11 minutes et 22 secondes avant qu’il ne soit connu pour avoir réussi ici.

L’œuvre de Detlev van Ravenswaay pour le cachet de la poste USPS commémorant l’atterrissage du rover Perseverance de la NASA sur Mars. Le dispositif d’encre se produira si le toucher des roues est réussi. (Crédit d’image: Detlev van Ravenswaay / Stephen Stein via collectSPACE.com)

En apprenant que le rover est à six roues sur la surface, le US Postal Service (USPS) procédera à la fabrication du dispositif d’annulation commémorative. Si l’atterrissage ne se déroule pas comme prévu et que la persévérance est confirmée perdue, alors l’USPS n’ira pas de l’avant avec le cachet de la poste illustrée, en vertu d’un accord avec la NASA qui remonte à plus de 20 ans à la perte d’un autre atterrisseur sur Mars.

Le cachet de la poste, conçu par l’artiste Detlev van Ravenswaay de Bonn, en Allemagne et coordonné par le philatéliste Stephen Stein, présente le rover Perseverance et son hélicoptère expérimental «Ingenuity» à la surface de Mars. L’appareil porte l’inscription «Perseverance on Mars Station» et est daté du «18 février 2021» avec l’emplacement «Pasadena, CA 91109», ce dernier faisant référence au bureau de poste le plus proche du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, à partir de où la mission Mars est gérée.

Van Ravenswaay et Stein ont également coordonné avec l’USPS pour préparer un cachet pictural pour le lancement de Perseverance de la station de l’armée de l’air de Cap Canaveral (pas de la station de la force spatiale) en Floride en juillet 2020.

L’artiste Detlev van Ravenswaay et le philatéliste Stephen Stein ont auparavant collaboré sur le cachet de la poste USPS pour le lancement le 30 juillet 2020 du rover Perservance de la NASA. (Crédit d’image: collectSPACE.com)

Les collectionneurs de timbres et de souvenirs de l’espace cherchent souvent à avoir des enveloppes timbrées portant le cachet de la poste dans les bureaux de poste concernés aux dates associées aux événements marquants. Ces «couvertures», comme on les appelle, documentent quand et où l’histoire a été faite et servent de souvenir de l’occasion.

Les collectionneurs et les membres du public désirant le cachet pictural du palier Persévérance peuvent commencer à se préparer dès maintenant en apposant le bon affranchissement en timbres sur une enveloppe pré-adressée (ou adressée à d’autres de leur choix) puis placés dans une plus grande enveloppe adressée à:

Persévérance sur Mars Station

c / o Postmaster

600 avenue Lincoln

Pasadena, Californie 91109-9998

L’USPS recommande d’insérer une carte d’épaisseur de carte postale dans l’enveloppe à être cachet de la poste pour la solidité, puis rentrer dans le rabat.

« Les clients peuvent également envoyer des enveloppes et des cartes postales timbrées sans adresse pour le cachet de la poste, à condition de fournir une enveloppe plus grande avec un affranchissement adéquat et leur adresse de retour. Après avoir apposé le cachet de la poste illustré, le service postal renvoie les articles (avec ou sans adresse) sous adresse housse de protection », indique l’USPS sur son site Web.

Timbre passeport « à l’encre martienne » célébrant l’arrivée de la sonde Hope des Émirats arabes unis en orbite autour de Mars le 9 février 2021. (Crédit d’image: Bureau des médias du gouvernement des EAU)

Les demandes peuvent être envoyées et un avis officiel sera publié dans le bulletin postal de l’USPS après que la NASA a confirmé que Perseverance a atterri avec succès sur Mars. L’USPS honorera les demandes de cachet de la poste illustrée pendant (au moins) 30 jours après le touché.

L’USPS n’est pas la seule organisation marquant l’arrivée d’un vaisseau spatial sur Mars avec un tampon à l’encre spécial.

Le bureau des médias du gouvernement des Émirats arabes unis (EAU), en collaboration avec les aéroports de Dubaï, a récemment annoncé que pour célébrer la première sonde interplanétaire du pays « Hope », entrée en orbite autour de la planète rouge le 9 février, un tampon spécial « Martian Ink » sera appliqué sur les passeports des visiteurs. L’encre a été fabriquée à partir du même type de roches de basalte volcanique qui produit la couleur rouille distinctive de Mars.