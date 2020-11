Un cabinet d’avocats revendique une participation dans des bandes de ruban utilisées pour soulever la poussière de lune du sac d’échantillons d’Apollo 11

Un cabinet d’avocats de Kansas City a intenté une action en justice pour ce qu’il prétend être sa participation financière dans cinq petites bandes de ruban de carbone éventuellement tachées de poussière de lune , prolongeant une saga juridique déjà compliquée – et parfois alambiquée – qui a entouré une pochette blanche à glissière qui a été utilisée lors de la première mission d’atterrissage sur la lune il y a 51 ans.

Le défendeur, un avocat immobilier de l’Illinois qui a vendu le Apollo 11 sac de retour d’échantillons lunaires pour 1,8 million de dollars, a succinctement caractérisé la situation en première ligne d’un dossier judiciaire concernant le cabinet d’avocats Wyrsch Hobbs Mirakian (WHM) et sa tentative de faire appliquer un privilège sur les bandes de ruban.

« L’histoire sous-jacente à cette affaire et à d’autres affaires litigieuses connexes est longue », ont écrit les avocats de Nancy Lee Carlson dans une requête déposée devant le tribunal de district du Kansas en mars.

Un sac de retour d’échantillons lunaires Apollo 11, qui faisait auparavant l’objet d’un différend juridique jusqu’à sa mise aux enchères en 2017 pour 1,8 million de dollars, est à nouveau impliqué dans un procès intenté par le cabinet d’avocats qui représentait la femme qui l’a vendu. (Crédit d’image: collectSPACE.com)

Lever la lune

Le cas, comme premier rapporté par Mike Hendricks pour le Kansas City Star , se concentre sur les morceaux de ruban adhésif qui ont été utilisés par la NASA pour vérifier si le sac d’échantillons que Carlson a acheté pour 995 € lors d’une vente aux enchères US Marshals en 2015 était sur la lune en 1969. La pochette faisait partie des souvenirs spatiaux confisqués par un ancien conservateur du musée, qui a été reconnu coupable d’avoir volé et vendu des artefacts appartenant à la NASA et au musée.

La bande avait été utilisée pour prélever des échantillons de suspects poussière lunaire des coutures intérieures du sac.

« Les particules sur l’une des bandelettes de test ont été analysées par la NASA et il a été confirmé que le sac était un sac de décontamination externe utilisé sur le Mission Apollo 11 pour contenir les premiers échantillons lunaires jamais collectés, « ont écrit les avocats de Carlson, » et que les particules sur ou dans le sac étaient, en fait, de la poussière lunaire. «

Compte tenu des résultats, la NASA a refusé de rendre le sac à Carlson, affirmant qu’elle n’avait jamais renoncé à la propriété de l’artefact. En réponse, Carlson a déposé deux poursuites : l’un au Texas, où le sac était conservé au Johnson Space Center de la NASA à Houston, et l’autre au Kansas, où il avait été confisqué.

Au fur et à mesure que les affaires progressaient, il a été révélé que le sac avait été mal catalogué, dissimulant qu’il était toujours la propriété de la NASA lorsqu’il avait été confisqué dans le cadre d’une ordonnance de restitution contre le conservateur condamné. Pourtant, un juge d’un tribunal de district américain a conclu que, parce que le US Marshals Service avait procédé à la vente et que Carlson avait fait un achat de bonne foi, que le sac n’était plus celui de la NASA .

Après que le sac lui a été rendu, Carlson l’a mis aux enchères. Le 20 juillet 2017, 48 ans jour pour jour après son utilisation par le premier marcheur de la lune Neil Armstrong, Sotheby’s a vendu l’artefact Apollo 11 pour 1 812 500 € au nom de Carlson.

Un an et demi plus tard, Carlson retient les services de WHM pour poursuivre la NASA à nouveau, cette fois pour être indemnisé pour le sac ayant été déchiré lors des tests de l’agence (elle a affirmé que les dommages avaient « diminué la juste valeur marchande ») et pour le retour de tout matériel lunaire qui avait été retiré du sac. L’affaire a été réglée à l’amiable, le gouvernement payant 50 000 € à Carlson et lui remettant tout sauf la seule bande de ruban qu’il avait testée.

28,5%

En conservant WHM, Carlson a signé un accord qui comprenait l’indemnisation de l’entreprise pour un maximum de 50 000 € d’honoraires horaires et, après que cela a été atteint, « un montant égal à 28,5% de l’indemnité d’essai nette ou du règlement. » Deux semaines après avoir réglé l’affaire avec le gouvernement, l’avocat Stephen Mirakian a envoyé un courrier électronique à Carlson pour confirmer « le droit de WHM à une compensation pour toute vente future ou autre disposition des bandes de carbone. » Il l’a également exhortée à soumettre les cinq bandes adhésives aux fins de test.

«Bien que nous nous attendions à ce que tout ou partie des cinq bandes de carbone aient du matériel lunaire probablement en quantité comparable à celle que le test de la NASA a confirmé le matériau lunaire, jusqu’à ce que vous ayez obtenu l’examen des résultats d’un laboratoire qualifié, il est difficile d’estimer la valeur marchande des bandes ou de parties de celles-ci », a écrit Mirakian dans son courrier électronique à Carlson. «Même si les tests ne confirment la présence de matériel lunaire sur aucune des bandes, il pourrait y avoir une valeur marchande pour les bandes de carbone qui ont été utilisées pour l’examen d’un authentique sac de confinement d’échantillon Apollo 11.

L’e-mail a pris Carlson par surprise. « Je n’ai été informé à aucun moment que [WHM] prendrait n’importe quel type de privilège ou d’intérêt sur les bandes, et je n’ai jamais consenti à ce qu’elles le fassent », a-t-elle déclaré dans un affidavit.« Il n’y avait pas non plus de dissuasions sur la manière dont l’une des bandes serait évaluée ou vendue et que se passerait-il si je décidais de ne pas vendre les bandes. «

Carlson a affirmé que si elle avait eu connaissance d’une telle intention, elle n’aurait pas accepté le règlement. De plus, elle croyait que toutes les questions relatives à sa propriété des bandes avaient été tranchées par une affaire judiciaire antérieure, précédant sa conservation de WHM.

Marché de la poussière de lune

Mis à part le procès et sans savoir ce que Carlson a prévu pour les bandes, les bandes maintenant en sa possession peuvent être sans précédent dans leur nature – en supposant qu’il y ait des traces de matériel lunaire dessus.

Bien qu’il y ait eu par le passé des ventes de morceaux de ruban tachés par la poussière de lune, ils sont tombés dans trois catégories générales: des échantillons lunaires obtenus légalement enlevés de l’équipement utilisé par Apollo qui a été retiré par la NASA; échantillons lunaires légaux décollés Souvenirs appartenant à un astronaute et transportés vers la lune ; et des échantillons prélevés illégalement par des agents du programme spatial qui sont entrés en contact avec des propriétés de la NASA tachées de poussière et ont utilisé la bande pour collecter un souvenir.

La NASA a poursuivi et, dans certains cas, réussi le retour de ce dernier et a étudié la validité des deux autres types d’échantillons de poussière. Les bandes de bande de Carlson peuvent être les premières à être retournées par l’agence spatiale, par règlement, ordonnance du tribunal ou autre.

Les pièces tachées de poussière de lune d’Apollo obtenues légalement se sont vendues dans le passé pour plus de 1000 € par 0,4 pouce (1 centimètre) de ruban et des artefacts volés appartenant à des astronautes salis par des traces de lune ont été vendus aux enchères pour des centaines de milliers à des millions de dollars.

La population de ces échantillons est faible en nombre, cependant, avec la grande majorité des 842 livres (328 kilogrammes) de matériel lunaire collecté par les six missions d’alunissage Apollo toujours sous le contrôle de la NASA.