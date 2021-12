Un cabinet d’avocats intente une action en justice de 10 milliards de dollars contre Travis Scott pour les décès d’Astroworld

Un cabinet d’avocats de Houston a déposé le plus grand procès contre Travis Scott pour le tragique festival de musique Astroworld.

Dix personnes ont été tuées et des centaines ont été grièvement blessées après une vague de foule alors que la star de « Sicko Mode » était sur scène le 5 novembre au Texas.

Il n’a pas fallu longtemps avant que des tas de participants se soient regroupés pour poursuivre Scott, d’autres artistes, les organisateurs et l’hôte de l’événement.

Cependant, un cabinet d’avocats représente maintenant plus de 1 500 personnes qui ont assisté au festival de musique et réclame des dommages-intérêts de 10 milliards de dollars.

L’avocat Brent Coon, fondateur de Brent Coon & Associates, a lancé le gigantesque procès plus tôt cette semaine et ils sont convaincus qu’ils pourront tenir Scott, les promoteurs et les organisateurs responsables.