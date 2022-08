Un bug étrange avec un adversaire dans la légende de Zelda : Breath of the Wild entraîne le joueur piégé dans une boucle sans fin

Même s’il a fait ses débuts il y a plus de cinq ans, LA légende de Zelda: Breath of the Wild est toujours un jeu vidéo extrêmement populaire. Le cadre vaste et plein de choses à faire et à découvrir du jeu Switch, combiné à son puissant moteur physique, attire les joueurs dans le royaume d’Hyrule.

Malheureusement, même si The Legend of Zelda: Breath of the Wild a réussi la transition du vénérable Nintendo propriété dans un environnement de monde ouvert, il y a quelques problèmes techniques avec le jeu, comme l’a découvert un joueur qui a rencontré un Lizalfos.

Les lézards, qui ont fait leur première apparition significative dans The Legend of Zelda : Ocarina of Time, sont des ennemis rapides qui frappent souvent en se précipitant vers Link tout en brandissant une arme avant de sauter rapidement.

Les lézalfos sont l’un des ennemis les plus odieux de la série The Legend of Zelda. Ils peuvent se fondre dans leur environnement et possèdent généralement des compétences en matière de feu, de glace ou d’électricité. Quand ils apparaissent dans Breath of the Wild, cela le rend beaucoup plus ennuyeux.

Le problème Breath of the Wild semble avoir accordé à Lizalfos des capacités de saut améliorées. Le joueur peut être vu en train de combattre un Fire-Breath Lizalfos et un Igneo Pebblit dans des images que _Tovar_ a publiées sur le subreddit Breath of the Wild.

La scène semble se dérouler quelque part dans la région d’Eldin. Après avoir envoyé le Lizalfos, le joueur se dirige vers les adversaires. Le Lizalfos démarre rapidement, se déplaçant vers Link avant de s’arrêter brusquement et de revenir à son point de départ. Alors que les Lizalfos continuent d’approcher, Link maintient sa position, les forçant à sauter en arrière à plusieurs reprises.

Les ennemis de Breath of the Wild 2 peuvent s’appuyer sur ceux du jeu original, le troisième opus étant prêt à l’intensifier en ce qui concerne la variété et la dynamique des adversaires. Sur Switch et Wii U, The Legend of Zelda : Breath of the Wild est accessible.