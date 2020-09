Un bug d’Apex Legends donne à Octane une adrénaline «  infinie  »

Octavio Silva, mieux connu sous le nom d’Octant, a atterri à Légendes Apex dans la saison 1, étant la première légende à arriver après la sortie du jeu en février 2019. Il est devenu l’un des personnages les plus populaires grâce à sa grande vitesse (ce qui est très utile dans tout Bataille royale) et sa capacité à se positionner plus haut que ses rivaux (également important tireurs). Pour contrer, sa capacité tactique, Adrénaline, Cela ne vous donne que 6 secondes de vitesse supplémentaire et un peu de santé reste. Mais … et si c’était infini?

Eh bien, quelque chose comme ça a été signalé par l’utilisateur dans Reddit ZyroZen. Je pratiquais avec Octane au Champ de tir Apex Legends quand quelque chose d’assez étrange lui est arrivé. Il a utilisé sa capacité tactique, et lorsque son effet s’est dissipé après 6 secondes, la seringue était toujours coincée dans la poitrine d’Octane et sa main gauche bougeait comme s’il courait même s’il était immobile. Cependant, la vitesse était déjà normale. Une image vaut mille mots, nous la laissons donc ci-dessous:

Apparemment, le punaise C’est assez inhabituel, et provoque des animations aussi rares que les recharges, où l’on peut voir que le chargeur de l’arme flotte et se met dans la fente de l’arme. Malheureusement, Légendes Apex a beaucoup Bugs qui sont très ennuyeux comme celui-ci récemment rapporté où la peau Le niveau 110 du Scout Battle Pass pose un problème sérieux. Heureusement, ça fait quelques jours depuis Réapparaître mis à jour le Bataille royale pour résoudre quelques autres problèmes plus.

