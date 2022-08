Un bug comique du jeu PlayStation 4 populaire Marvel’s Spider-Man dans lequel certains personnages se déforment et se déforment complètement ruine une cinématique

Spiderman de Marvel a fait ses débuts en 2018 et est disponible dans le monde entier dans les librairies et en ligne. En tant que meilleur jeu vidéo basé sur Marvel depuis longtemps, le jeu a été lancé avec de fortes ventes et des critiques positives de la part des critiques. Malheureusement, Marvel’s Spider-Man fonctionnera toujours mal périodiquement, malgré tous ces éloges.

Le jeu a reçu une excellente note de 87 Metacritic lors de sa première publication sur le Playstation 4. Cependant, les joueurs de Spider-Man de Marvel ont rencontré des curiosités particulières malgré sa note moyenne élevée, tout comme dans la plupart des jeux en monde ouvert. Par exemple, un problème cause Homme araignée pour voyager dans la dimension miroir de Doctor Strange, tandis que d’autres bugs ennuyeux dépeignent Spider-Man s’empalant sur des objets comme des murs et des portes. La majorité des défauts, néanmoins, n’affectent pas l’intrigue principale ou les scènes coupées.

Dans un autre cas, un problème dans Spider-Man de Marvel a fait tourner Black Cat en rond, bien qu’il n’ait eu aucun autre effet négatif sur les cinématiques ou l’intrigue du jeu. Enfin, dans une vidéo récente, un utilisateur de Reddit nommé IvJam a poursuivi les pépins comiques en révélant un incident lorsqu’un bug a détruit une scène coupée alors que Spider-Man et son équipe se préparaient à s’attaquer à leur cible. Heureusement, la cinématique ne faisait pas partie des moments les plus cruciaux du jeu. Ainsi, le problème n’a affecté aucun des développements dramatiques significatifs.

Spider-Man aide sa police à contacter Yuri Watanabe dans la vidéo, que les joueurs peuvent visionner. Il aide spécifiquement son équipe SWAT à se déplacer d’un toit à l’autre pour engager une force adverse. Spider-Man commence à tisser une structure voisine, mais pour une raison inexplicable, ses mains commencent à bouger de manière erratique et rapide. Jusqu’à la fin de la vidéo, les membres des membres de l’escouade SWAT s’imitent. Ce glitch, par opposition au bogue sympa de Symbiote, est avant tout humoristique.

Le jeu est prévu pour une date de sortie en 2023, présentant aux fans un nouvel ensemble de bogues imprévus à découvrir. La vidéo de Marvel’s Spider-Man 2 a été dévoilée en septembre 2021.