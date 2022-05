Un bref aperçu de la légende du hip-hop Tupac Shakur

Tupac Amaru Shakur, également connu sous le nom de Tupac, a été et est toujours une influence majeure sur la musique Hip Hop. Il est né le 16 juin 1971 à Brooklyn, New York. Ses parents étaient très actifs dans le mouvement Black Panther qui a façonné la façon dont Tupac voyait la société. Il a déménagé à Baltimore à un jeune âge et a été exposé aux écoles d’art où la danse et la poésie faisaient partie des matières de base. Voici quelques faits fascinants sur l’artiste et son héritage.

Photo : GLOBE Photos/ZUMAPRESS/Photo Alliance

Tupac a parlé des difficultés de vivre dans la rue en tant que jeune rappeur afro-américain. Il partageait des histoires sur la façon dont c’était comme vivre dans son quartier alors qu’il avait des démêlés avec la police. Sa nature franche lui a même permis d’essayer d’agir. J’ai joué le rôle principal dans Juice. Plus tard, un documentaire a été publié sur sa vie.

Tupac travaillait extrêmement dur et écrivait et parlait avec son cœur et son âme. En raison de son éducation, il avait de nombreuses paroles issues de son éducation et de son histoire qui, plus tard, auraient un impact sur des millions de personnes dans le monde. En 1997, il remporte le prix de l’artiste rap hip/hop préféré aux American Music Awards. Ce qui distingue Tupac des autres artistes hip-hop de son époque, c’est qu’il partage de vraies expériences avec de vraies personnes. Les gens ont vu dans son métier et l’ont apprécié pour sa brutalité et sa capacité à rester fidèle à sa musique et à lui-même.

Photo : GLOBE Photos/ZUMAPRESS/Photo Alliance

Malgré la vie tragiquement éphémère de Tupac Shakur, sa mémoire vit toujours dans le cœur de ses fans. Beaucoup de hip hop aujourd’hui a été fortement influencé par les parrains du hip hop tels que Biggie et Tupac. Ils étaient les artistes hip-hop originaux qui n’avaient qu’une vision et un bon jeu de cordes vocales pour partager leurs histoires.