Un «bourdonnement» mystérieux fait vibrer l’espace interstellaire. Voyager 1 en a un enregistrement.

Quarante-quatre ans après son décollage de la Terre, le vaisseau spatial Voyager 1 détecte pour la première fois le «bourdonnement» de fond de l’espace interstellaire.

Voyager 1, lancé en 1977, a quitté les limites du système solaire – connue sous le nom d’héliosphère – en 2012. L’héliosphère est la bulle de l’espace influencée par le vent solaire, le flux de particules chargées qui émane du soleil. Depuis sa sortie de cette bulle, Voyager 1 renvoie périodiquement des mesures du milieu interstellaire. Parfois, le soleil émet une explosion d’énergie connue sous le nom d’éjection de masse coronale qui perturbe ce milieu, faisant vibrer le plasma, ou gaz ionisé, de l’espace interstellaire. Ces vibrations sont très utiles, car elles permettent aux astronomes de mesurer la densité du plasma – la fréquence des ondes à travers le plasma peut révéler à quel point les molécules de gaz ionisées sont proches les unes des autres.

Maintenant, cependant, les chercheurs ont réalisé que Voyager 1 renvoie également un signal beaucoup plus subtil: le « bourdonnement » constant du plasma interstellaire. Cette vibration de bas niveau est plus faible, mais beaucoup plus durable, que les oscillations qui se produisent après les éjections de masse coronale. Selon la nouvelle étude, publiée le 10 mai dans la revue Astronomie de la nature , le bourdonnement dure au moins trois ans. C’est une bonne nouvelle pour mieux comprendre le plasma interstellaire.

«Désormais, nous n’avons plus besoin d’attendre un événement fortuit pour obtenir une mesure de densité», a déclaré Stella Ocker, directrice de l’étude, doctorante en astronomie à l’Université Cornell. « Nous pouvons désormais mesurer la densité presque en continu. »

Voyager 1 est actuellement près de 153 unités astronomiques du soleil. Une unité astronomique est la distance entre le soleil et la Terre, ce qui signifie que le vaisseau spatial parsemé d’antennes est maintenant 153 fois plus éloigné que la Terre du soleil. L’engin faisait partie d’une paire conçue à l’origine pour voler par Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, profitant d’un rare alignement planétaire qui permettrait aux Voyager 1 et 2 d’utiliser la gravité de chaque planète pour se propulser vers la suivante, selon De la NASA Laboratoire de propulsion à réaction .

Voyager 1 et 2 transmettent toujours depuis l’espace interstellaire (Voyager 2 a dépassé l’héliosphère en 2018). Ocker et ses collègues ont passé au peigne fin les données des cinq dernières années des transmissions de Voyager 1 pour trouver le bourdonnement subtil de l’espace interstellaire. Ils ont été surpris de constater que les vibrations se produisent sur un ensemble étroit de fréquences, contrairement aux vibrations des événements de masse coronale, qui ont tendance à apparaître plus largement, a déclaré Ocker à 45Secondes.fr.

Les chercheurs ne savent pas encore exactement ce qui cause la vibration discrète du plasma, mais cela a probablement à voir avec la «gigue» des électrons dans le milieu en raison de leurs propriétés thermiques de base, a déclaré Ocker.

Il est utile de disposer d’un moyen de mesurer la densité du plasma le long du trajet de Voyager 1, car les chercheurs veulent en savoir plus sur la distribution du gaz ionisé à l’extérieur du système solaire. L’héliosphère interagit avec cet environnement interstellaire, a déclaré Ocker, et comment les changements de structure du plasma peuvent révéler les détails de la façon dont le milieu interstellaire façonne l’héliosphère et vice versa.

«Nous voulons en savoir plus sur la manière dont le milieu interstellaire et le vent solaire interagissent pour créer cette bulle héliosphérique autour de la planète», a déclaré Ocker. « Donc Voyager en dehors de cette bulle mesurant la densité en continu peut nous en dire plus sur la façon dont le plasma se comporte en dehors de la bulle et comment la bulle évolue au fil du temps. »

