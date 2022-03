un bon pour "Spider-Man : Pas de retour à la maison"a atteint 800 millions de dollars aux États-Unis

in

Le film de Tom Holland est l’un des grands perdants des Oscars 2022 pour ne pas avoir remporté le prix Favori des fansmais le box-office américain a de bonnes nouvelles pour Marvel.

©IMDBhomme araignée

Aujourd’hui n’est sûrement pas le meilleur jour pour les fans de homme araignée après la dernière entrée du wall-crawler au cinéma qui n’a pas réussi à remporter l’Oscar choisi par les personnes connues sous le nom de « Préféré des fans »qui a fini étonnamment Armée des mortsla bande de Zack Snyder qui a été créée sur la plate-forme de streaming populaire, Netflix. Mais ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles pour Spidey.

Les performances au box-office de Spider-Man : Pas de retour à la maison est aussi incroyable que le protagoniste du film et aujourd’hui nous pouvons signaler que le film mettant en vedette Tom Holland a atteint 800 millions de dollars aux Etats-Unis après avoir levé 2 millions de dollars dans le pays du Nord le week-end dernier. Pas mal pour la bande qui étend le concept du multivers dans la phase 4 du MCU.

Impressionnant Spider-Man: No Way Home Numbers

Rappelons-nous d’autres films qui ont atteint ces chiffres en Amérique du Nord. Avengers : Fin de partie atteint 825 millions de dollars sur le marché intérieur alors que le record absolu en ce sens est maintenu par Star Wars : Le Réveil de la Force avec une performance impressionnante au box-office atteignant 936 millions de dollars en 2015 et entrée en 2016.

La dernière aventure de Spidey sur grand écran a des chiffres proches de ceux de Avengers : Fin de partiemais il est difficile d’atteindre la bande du Les héros les plus puissants de la Terre parce que Sony Il a déjà sorti la bande wall-crawler en numérique et le Blu-ray arrivera le 12 avril. De plus, le film de Jon Watts s’est classé huitième au box-office ce week-end, ce qui montre que la demande pour le film est en baisse.

La vérité est que le monde entier est devenu fou avec Spider-Man : Pas de retour à la maison Alors que la surprise de SpiderVerse fasciné le fandom dans chacune des salles de cinéma où le film a été projeté. Tout le monde a parlé de la rencontre entre Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield. Cela se reflète dans les chiffres du box-office mondial : 1 888 millions de dollars récoltés pour devenir l’un des grands succès de merveille et égayer le cerveau de la marque : Kévin Feig.

