Un bol du XVe siècle trouvé lors d’une vente de garage se vend 722000 €

Un bol en porcelaine du XVe siècle exceptionnellement rare fabriqué en Chine, qui s’est présenté lors d’une vente de garage dans le Connecticut et vendu pour seulement 35 €, a été vendu aux enchères mercredi pour près de 722000 €.

Le petit bol blanc orné de peintures bleu cobalt de fleurs et d’autres motifs – l’un des sept seuls bols connus dans le monde – faisait partie d’une variété d’œuvres d’art chinoises vendues par Sotheby’s dans le cadre de ses événements de la Semaine de l’Asie. Les noms du vendeur et de l’acheteur n’ont pas été divulgués.

Un rare bol « floral » blanc de la dynastie Ming, période Yongle est exposé chez Sotheby’s le 11 mars 2021 à New York. Arturo Holmes / Getty Images

Sotheby’s avait estimé la valeur de l’artefact entre 300 000 € et 500 000 €. La vente aux enchères de mercredi comprenait 15 offres, commençant à 200 000 € par quelqu’un en ligne et se terminant à 580 000 € par une autre personne enchérissant par téléphone. Le prix d’achat officiel, qui comprenait divers frais, était de 721 800 €.

Un passionné d’antiquités est tombé sur la pièce de l’époque de la dynastie Ming et a pensé que cela pourrait être quelque chose de spécial en parcourant une vente de garage dans la région de New Haven l’année dernière, selon Sotheby’s. L’acheteur a ensuite envoyé des informations et des photos à Sotheby’s pour demander une évaluation.

« Il était immédiatement évident … que nous recherchions quelque chose de vraiment très, très spécial », a déclaré Angela McAteer, vice-présidente senior de Sotheby’s et chef du département des œuvres d’art chinoises, à l’Associated Press au début du mois. «Le style de peinture, la forme du bol, même la couleur du bleu est tout à fait caractéristique de cette période de porcelaine du début du 15e siècle.

Sotheby’s a confirmé que c’était à partir des années 1400 quand ils ont pu le regarder en personne – il n’y a pas de tests scientifiques, seulement les yeux et les mains formés de spécialistes. Le bol était très lisse au toucher, son glacis était soyeux et la couleur et les dessins sont caractéristiques de l’époque.

Un rare bol « floral » blanc de la dynastie Ming, période Yongle est exposé chez Sotheby’s le 11 mars 2021 à New York. Arturo Holmes / Getty Images

Le bol remonte au début des années 1400 pendant le règne de l’empereur Yongle, le troisième souverain de la dynastie Ming, et a été fabriqué pour la cour Yongle. La cour Yongle était connue pour avoir inauguré un nouveau style dans les fours à porcelaine de la ville de Jingdezhen, et le bol est un produit Yongle par excellence, selon Sotheby’s.

Le bol était en forme de bouton de lotus ou de cœur de poulet. À l’intérieur, il est décoré d’un médaillon en bas et d’un motif quadrilobe entouré de fleurs. L’extérieur comprend quatre fleurs de lotus, de pivoine, de chrysanthème et de fleur de grenade. Il existe également des motifs complexes en haut de l’extérieur et de l’intérieur.

McAteer a déclaré que seuls six autres bols de ce type existent et que la plupart se trouvent dans des musées. Aucun autre n’est aux États-Unis. Il y en a deux au National Palace Museum de Taipei, Taiwan, deux dans des musées à Londres et un au National Museum of Iran à Téhéran, selon Sotheby’s.

Comment le bol s’est retrouvé lors d’une vente de garage dans le Connecticut reste un mystère. McAteer a déclaré qu’il était possible qu’il ait été transmis à travers des générations de la même famille qui ne savaient pas à quel point c’était unique.

En rapport: