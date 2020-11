Un bogue Twitter rend les flottes visibles même après 24 heures, l’entreprise travaille sur un correctif

L’équipe de nouvelles de tech223 nov.2020 09:29:34 IST

La semaine dernière, Twitter a commencé à déployer ses fonctionnalités de tweets éphémères – Flottes – à tous les utilisateurs du monde entier. Cependant, quelques jours plus tard, un bug sur Twitter a été signalé, ce qui provoque l’affichage des flottes même après 24 heures. Le bug permettait aux flottes d’être vues et téléchargées par d’autres utilisateurs, sans en avertir l’auteur de la flotte, signalé TechCrunch. Twitter aurait reconnu le problème et dit travailler sur un correctif pour le bogue.

« Nous avons connaissance d’un bogue accessible via une solution de contournement technique où certaines URL des médias Fleets peuvent être accessibles après 24 heures. Nous travaillons sur un correctif qui devrait être déployé sous peu », a Twitter a déclaré le porte-parole.

Le 18 novembre, les flottes Twitter ont commencé à se déployer dans le monde entier. La fonctionnalité fait écho à des fonctionnalités similaires en Snapchat, Facebook et Instagram. La société affirme que les tweets éphémères, qu’elle appelle « Flottes » en raison de leur nature éphémère, sont conçus pour apaiser les inquiétudes des nouveaux utilisateurs qui pourraient être désactivés par le caractère public et permanent des tweets normaux. Twitter a commencé à tester cette fonctionnalité en juin.

Les flottes ne peuvent pas être retweetées et elles n’auront pas de « J’aime ». Les gens peuvent y répondre, mais les réponses apparaissent comme des messages directs au tweeter d’origine, pas comme une réponse publique, transformant tout va-et-vient en une conversation privée au lieu d’une discussion publique.

Pour regarder la flotte postée par d’autres, vous devrez glisser vers le haut.Toutefois, pour voir la flotte de la personne suivante, vous devrez glisser horizontalement. Il existe un «autocollant» comme une option dans Fleets appelée «Répondre par DM» qui permettra aux utilisateurs de répondre par message direct. En plus de cela, vous pourrez également répondre à ces flottes par un emoji.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂