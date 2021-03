Un blogueur de cuisine blanche fait face à des réactions négatives pour avoir mal nommé la recette de soupe aux nouilles

Tieghan Gerard, la créatrice du célèbre blog culinaire Half Baked Harvest, s’est retrouvée dans l’eau chaude après avoir publié une recette de nouilles «rapide» qu’elle a appelée à tort «pho».

La créatrice de recettes populaire a partagé une recette de soupe aux nouilles sur son blog intitulé « Weeknight ginger pho ga (soupe au poulet vietnamien) » en février. La recette, comme beaucoup l’ont souligné, n’était pas vraiment du pho, mais plutôt un plat de nouilles rapide avec du poulet caramélisé et une «sauce chili au sésame sucrée, épicée et acidulée».

Immédiatement, les fans de Gerard ont commencé à critiquer le titre inapproprié sur Instagram. Certains commentateurs ont expliqué que le pho ne devrait pas être un plat rapide pour commencer et que plusieurs étapes de sa recette – comme caraméliser le poulet – ne seraient pas entrées dans une recette de pho traditionnelle.

«Ce qui m’a le plus bouleversé, c’est qu’elle l’a fait passer pour du pho», a déclaré Suzanne Nuyen, une développeur de recettes vietnamienne américaine qui dirige le blog Bun Bo Bae, à 45secondes.fr Food. «La seule chose qui l’a rendu encore plus proche du pho, c’est que c’était des nouilles dans un bouillon.»

«Je comprends que la nourriture évolue… mais quand on riffe un plat, en termes d’ingrédients, ça n’a pas de sens», dit-elle.

Gerard a finalement changé le titre du plat en «Poulet au sésame facile et nouilles dans un bouillon épicé» et a présenté des excuses.

Elle a d’abord répondu aux commentaires critiques sur sa publication Instagram, a rapporté BuzzFeed News, en écrivant:

Merci beaucoup d’avoir pris le temps de commenter. Je comprends d’où tu viens et j’ai décidé de changer le titre de la recette [sic]. Je n’ai jamais eu l’intention d’offenser ou de blesser qui que ce soit ou la culture. Je m’assurerai d’être beaucoup plus conscient au moment de décider des titres de recette [sic] à l’avenir et assurez-vous de faire plus de recherches. Merci d’avoir gentiment porté ceci à mon attention, j’apprécie vraiment que vous ayez gentiment exprimé votre inquiétude. xTieghan

Et un porte-parole a envoyé AUJOURD’HUI une déclaration similaire de Gérard:

«Je n’ai jamais eu l’intention d’offenser ou de blesser qui que ce soit ou la culture. Je m’assurerai d’être beaucoup plus conscient lorsque je déciderai des titres de recettes à l’avenir et je m’assurerai de faire plus de recherches. «

‘Aimez nos gens comme vous aimez notre nourriture’

Mais de nombreux Américains vietnamiens pensent que le changement de titre et les excuses ne suffisent pas. En cette période de prise en compte de la race, alors que la violence contre les Américains d’origine asiatique est en augmentation, les commentateurs ne sont plus satisfaits des excuses banales émises par les relations publiques, en particulier de la part de ceux qui ont de si nombreux partisans.

« Si vous appréciez notre nourriture et nos cultures, pourquoi ne vous exprimez-vous pas également sur les attaques qui ont eu lieu contre les aînés asiatiques ces dernières semaines? » une commentatrice, Mara Van Dam, a écrit sur le message: «Plus que jamais, notre communauté a besoin de la protection des Asiatiques et des non-Asiatiques.

Dans une histoire de BuzzFeed, une ancienne fan de Half Baked Harvest, Stephanie Vu, a déclaré qu’elle avait contacté Gerard pour lui expliquer poliment que le plat en question n’était pas du pho.

«Je ne sais pas pourquoi je panique à ce sujet – c’est la nourriture de mon peuple, je devrais pouvoir dire quelque chose à ce sujet. Mais j’étais terrifiée », a-t-elle déclaré à BuzzFeed. Mais la réponse de Gerard a été dédaigneuse, a-t-elle déclaré.

« J’ai décrit le pho réel et la recette entière sur le blog », aurait répondu Gerard, « et j’ai déclaré qu’il ne s’agissait que de ma création de ce que vous pouvez faire à la maison. »

Vu a déclaré qu’à son avis, la réponse n’était pas suffisante.

«Le manque de reconnaissance peut vraiment nuire à la communauté asiatique», a déclaré Vu à BuzzFeed. «Cet exemple spécifique, malgré le fait qu’il soit« petit », peut être extrapolé à des situations d’appropriation occasionnelles que vivent les Américains d’origine asiatique… le fait qu’elle m’ait renvoyé m’a vraiment blessé.»

Un autre fan américain vietnamien de Gerard a déclaré AUJOURD’HUI qu’elle aussi se sentait manquer de respect par la recette.

« Pho est la langue d’amour ultime dans la culture vietnamienne. Il reste sur la cuisinière pendant des heures, mijotant dans des épices carbonisées et des herbes comme l’anis étoilé, le gingembre et les clous de girofle », a déclaré Megan Do, responsable de Story Slam pour le podcast à but non lucratif Vietnamese Boat People. «C’est la nourriture réconfortante ultime et la façon dont nous disons« je t’aime »dans une culture où ces mots sont rarement prononcés à voix haute. Le« pho ga »de Tieghan était loin de là.»

Qu’est-ce que pho?

Pho, prononcé «fuh», est une soupe vietnamienne de base composée de bouillon d’os, de nouilles de riz, d’épices, d’herbes et de viande (généralement du bœuf, parfois du poulet) – bien que, bien sûr, comme tout plat de toute culture, il existe des variations.

Andrea Nguyen, auteur de livres de cuisine vietnamienne américaine et lauréat du prix James Beard, a expliqué à AUJOURD’HUI que le plat avait fait son chemin aux États-Unis après la chute de Saigon en 1975.

«Beaucoup de gens ont fui le sud du Vietnam et sont venus aux États-Unis en tant que réfugiés et ont commencé à s’installer dans différentes régions des États-Unis en tant que réfugiés», a-t-elle déclaré. Les réfugiés ont apporté leur nourriture avec eux et ont survécu aux «petites communautés de Saïgon».

Elle a dit qu’avec le temps et avec l’avènement de la télévision culinaire, la nourriture vietnamienne est devenue une plus grande partie de la culture pop.

«Des Américains vietnamiens ont ouvert des restaurants que je décris comme des« restaurants croisés »qui ne se trouvent pas dans des enclaves vietnamiennes qui servent beaucoup de non-vietnamiens, vous savez à des prix plus élevés avec des ingrédients de qualité», a-t-elle expliqué. «Et ainsi, les gens commencent à se familiariser avec la cuisine vietnamienne.»

Nguyen a ajouté qu’elle avait trois plats traditionnellement vietnamiens qu’elle appelle «plats de passerelle»: les rouleaux de printemps, le banh mi et le pho.

«Ce qui est beau dans la cuisine vietnamienne, c’est que vous pouvez l’avoir à votre façon», a-t-elle ri. «Et c’est personnalisable, c’est personnalisable. Et cela a pris de nombreuses directions différentes. »

Nuyen a fait écho à ce sentiment, ajoutant que « tout est banh mi maintenant ».

«Les Américains aiment vraiment le banh mi», dit-elle en riant. «Même si personnellement je ne pense pas que ce soit un banh mi, la présence de cette carotte et de ce radis marinés implique au moins une compréhension de base de ce que c’est.

Quelles sont les meilleures pratiques pour les créateurs de recettes?

L’idée d’appropriation culturelle dans l’écriture alimentaire n’est en aucun cas nouvelle. Même le mois dernier, Shake Shack a été accusé de la même chose après avoir sorti un poulet frit «coréen» qui, selon les critiques, n’était pas réellement coréen.

En 2016, Bon Appetit a publié une histoire intitulée à l’origine «PSA: c’est comme ça que vous devriez manger du pho», avec une vidéo mettant en vedette un chef blanc de Philadelphie faisant du pho. La vidéo affirmait: «Pho est le nouveau ramen». Bien que le point de vente se soit excusé plus tard pour le faux pas de pho, ce n’était que le début de ce qui allait devenir un calcul racial au magazine, qui a culminé avec la démission du rédacteur en chef de Bon Appétit, Adam Rapoport, lorsque des membres du personnel actuels et anciens ont partagé des histoires de discrimination. au sein de l’entreprise.

Suite à ces accusations, la société s’est excusée l’été dernier pour avoir été « bien trop blanche pendant trop longtemps ».

« En conséquence, les recettes, les histoires et les personnes que nous avons mises en évidence viennent trop souvent d’un point de vue centré sur les blancs », lit-on dans les excuses. «À certains moments, nous avons traité des histoires non blanches comme« non d’actualité »ou« à la mode ». D’autres fois, nous nous sommes appropriés, cooptés et Columbus les a utilisés. «

Ce n’est certainement pas que les Asiatiques et les Américains d’origine asiatique ne veulent pas que les gens apprécient leur nourriture traditionnelle: Nuyen et Nguyen ont tous deux dit aimer le fait que les non-vietnamiens s’intéressent à la cuisine d’inspiration vietnamienne. Mais tous deux pensaient que les créateurs de recettes devraient assumer la responsabilité de ce qu’ils créent.

«Vous savez, je ne surveille pas les choses», a déclaré Nguyen. «Mais si vous avez cette portée qui est vraiment variée et diversifiée, respectez ces personnes.»

Nuyen a déclaré qu’elle ne se considérait pas comme «super traditionnelle» et qu’elle-même riffait régulièrement des plats vietnamiens traditionnels, mais elle voulait juste que les gens «traitent le plat original avec intégrité».

Nguyen a fait écho à ces sentiments, ajoutant que l’authenticité n’est pas «une chose précieuse fixée dans le temps (qui) n’appartient qu’aux personnes pour lesquelles elle fait partie de leur patrimoine».

Elle a expliqué que c’était une question de réflexion et de compétence – le mot vietnamien pour lequel est «kheo».

«Et quand on parle de quelqu’un qui a kheo, nous discutons du fait qu’ils ont réfléchi. Ils se sont penchés sur les fondements des choses », a-t-elle expliqué. «Ils sont habiles, ils connaissent les classiques et savent riffer.»

Nguyen a dit qu’elle ne pensait pas que Gerard et autres auraient besoin de faire quelque chose de «totalement hardcore où ils approfondissent un sujet, mais d’aller au-delà: ‘C’est tellement délicieux et j’étais tellement occupé et je voulais juste quelque chose dans moins d’une heure!' »

«C’est insipide», a ajouté Nguyen. «Examinez-le, recherchez-le, vous savez, quelle est son histoire. Comment faites-vous cela, pourquoi pensez-vous faire cela? «

Appropriation culturelle vs appréciation

Do a pris une position plus dure, accusant Gérard d’avoir «une histoire répétée de prendre des morceaux de diverses cuisines asiatiques, de les écraser ensemble et de qualifier le plat de quelque chose que ce n’est pas».

« Il y a une ligne fine entre l’appréciation culturelle et l’appropriation culturelle. Son manque de reconnaissance de la riche histoire culturelle dont ses plats sont inspirés est la définition de l’appropriation culturelle », a-t-elle déclaré. « Au final, c’est la même histoire: elle profite de ces plats modifiés alors que notre culture s’efface. »

Nguyen a déclaré qu’elle croyait que la nourriture était une histoire de narration – et que l’histoire de la nourriture était ce qui lui donnait bon goût.

«Si nous n’avons pas de contexte sur la nourriture, alors la nourriture n’a pas si bon goût, nous n’avons pas l’histoire», a-t-elle déclaré. «Je veux vous dire quelle est ma relation avec la nourriture et la nourriture et la cuisine. C’est un processus qui est notre relation… et qui donne à tout un goût tellement meilleur parce que c’est beaucoup plus beau et c’est rempli d’humanité.

Elle a ajouté qu’au fil du temps, les plats traditionnellement ethniques sont de plus en plus reconnus par le public américain: «À quel moment un taco est-il juste un taco?» elle a offert comme exemple.

«Quand quelque chose, un plat, entre dans le dictionnaire anglais pour que je n’ai plus à le mettre en italique dans mon écriture», dit-elle en riant, ajoutant que banh mi et pho sont tous les deux dans le dictionnaire.

Note de l’éditeur: Suzanne Nuyen est une ancienne stagiaire de 45secondes.fr.