Un biopic sur Robbie Williams est en développement

Il a été révélé qu’un biopic sur la vie de Robbie Williams il en est aux premiers stades de développement.

Le prochain film basé sur la vie de Williams serait dirigé par le directeur de ‘Le plus grand showman’, Michael Gracey, racontant l’histoire de son ascension à la renommée mondiale, ainsi que ses jours sombres tout en luttant contre la toxicomanie.







Selon les informations de Date limite, Gracey J’aurais déjà parlé Williams pour mieux le connaître, ainsi que le projet, qui s’intitulerait, ‘Homme meilleur’.

Gracey révélé à Date limite, «Sur la façon dont nous allons représenter Robbie dans le film c’est un secret… je veux le faire d’une manière vraiment originale… je me souviens d’être allé au cinéma enfant et il y avait des films qui m’ont époustouflé… je veux juste que le public ait ce sentiment ».

«Tout ce que je peux dire, c’est que l’approche est un secret, mais le but est de générer ce sentiment que je viens de décrire. C’est cette histoire fantastique et je veux la représenter avec sa forte dose de réalité et son chemin vers ces moments de pure fantaisie ».

« Contrairement à certaines personnes qui sont nées des prodiges ou des génies de la musique et qui suivent simplement leur récit alors que le monde rattrape leur génie, ce n’est pas une de ces histoires. »







Le cinéaste a également laissé entendre que le film pourrait présenter certains des succès de Williams Quoi, ‘C’est la bonne’, ‘Anges’ Oui ‘Laissez-moi vous divertir’.

Pour le moment, la date de lancement du prochain projet n’a pas été confirmée.