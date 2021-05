Un biopic de Steve Irwin sur la vie du chasseur de crocodiles est en préparation

Noreve Coque cuir Apple iPhone Xs Max Horizon Crocodile nero

Plus qu’un accessoire, la coque est un indispensable des smartphones dernière génération. Ils ont besoin d’être protégés des différents aléas de la vie quotidienne afin de pouvoir satisfaire leurs propriétaires sur le long terme. Voilà pourquoi Noreve s’est lancée dans un laborieux processus pour la création de cette housse en cuir pour l’iPhone Xs Max de Apple. Vous avez ici une coque élégante, d’une grande classe, le genre d’article qui correspond à une clientèle exigeante en termes de qualité. Elle sécurisera l’appareil contre les désagréments liés aux chocs ou aux chutes diverses. Elle recouvre le dos et les bords, et enveloppe le téléphone telle une deuxième peau. Si fine et si légère, c’est comme si elle faisait partie intégrante du lot. Aucun souci à se faire en ce qui concerne les chocs, car l’étui se dote d’une armature intérieure thermoplastique, qui ne perturbe aucunement le bon fonctionnement de l’appareil. De fines découpes mesurées au millimètre près permettent une utilisation fonctionnelle de la caméra et du flash, ainsi que des ports de recharge et de synchronisation, sans avoir à ôter l’étui. Avec Noreve, les protections se colorent selon vos envies grâce à nos différentes gammes de finitions. Alliez esthétique et fonctionnalité avec nos produits, et faites de votre Apple iPhone Xs Max un téléphone bien stylé à la mode de Saint-Tropez.