Un benchmark certifie que le Galaxy S21 des Etats-Unis sera plus puissant que les européens

La polémique est servie: le processeur Qualcomm du Samsung Galaxy S21 semble être plus puissant que le processeur Exynos.

Chaque nouvelle génération de la série Samsung Galaxy S apporte avec elle un nouveau lot de processeurs. Et chaque année, nous devons parler de grandes différences concernant les performances offertes par les puces que Samsung intègre dans ses appareils en fonction du marché auquel elles sont destinées. Et cette année, ça n’allait pas être différent.

Du moins, c’est ce que suggèrent les premiers tests synthétiques divulgués, confirmant que, pour encore une année, le Galaxy S21 vendu en Corée du Sud et aux États-Unis sera plus puissant que ceux vendus en Europe et dans le reste des régions.

Le Galaxy S21 avec processeur Qualcomm surpassera les Exynos un an de plus

Plus tôt cette année, nous avons déjà vu le Snapdragon 865 surpasser de loin l’Exynos 990 dans les Galaxy S20, notamment en termes de performances globales et d’efficacité énergétique.

Quelque chose qui, au passage, a conduit plus de 35000 personnes à signer une proposition demandant à Samsung de cesser d’utiliser les processeurs Exynos, et a également déçu l’équipe en charge du développement de l’Exynos 990, la société elle-même ayant décidé d’utiliser un processeur. de Qualcomm pour les modèles Galaxy S20 vendus dans le pays d’origine de la marque.

A cette occasion, on sait que le Snapdragon 875 et Exynos 2100 sont les puces choisies par Samsung pour donner vie à chacune des versions de la série Galaxy S21.

Maintenant certains repères ont certifié que le modèle développé par Qualcomm est une puce avec un puissance brute plus élevée à celui du modèle Samsung Exynos, en obtenant un score de 1120 et 3319 points aux tests singe Oui multicœur respectivement, par rapport aux 1038 et 3060 du processeur développé par Samsung.

Il faut garder à l’esprit, oui, que le test de performance effectué sur le Samsung Galaxy S21 avec processeur Exynos a déjà deux mois, et la possibilité que Samsung ait pu apporter quelques ajustements et améliorations à son processeur, qui réduisent l’écart apparent de performances entre les deux plates-formes, n’est pas exclue.

Dans tous les cas, il est clair qu’un an de plus la controverse est servie: À moins que Samsung n’ait réussi à avancer à pas de géant dans le développement de ses processeurs, les modèles dotés d’une puce Qualcomm pourront offrir un meilleur performance et efficacité énergétique que ses frères avec le processeur Exynos. Dans tous les cas, il faudra attendre janvier de l’année prochaine pour être en mesure de prendre connaissance des doutes.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂