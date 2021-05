Un bébé orque mort révèle des niveaux chimiques nocifs chez les épaulards

Une autopsie d’un enfant de 10 jours orque qui s’est échoué en Norvège en 2017 a révélé que même en tant que veaux, ces baleines emblématiques sont pleines de produits chimiques nocifs, selon une nouvelle étude.

Le jeune orque (Orcinus orca) était l’une des huit orques décédées examinées par des chercheurs norvégiens. Parmi ceux-ci, sept (y compris le veau) avaient des niveaux de ignifuge les polychlorobiphényles (PCB) qui étaient suffisamment élevés pour causer des problèmes de santé chez les animaux, ont découvert les chercheurs. Et tous avaient des niveaux inférieurs de certains polluants plus récents dont on sait peu de choses et qui n’ont pas encore été interdits.

« La découverte la plus frappante a peut-être été que l’épaulard nouveau-né était aussi pollué que les adultes », a déclaré la co-chercheuse de l’étude Eve Jourdain, fondatrice et chercheuse principale de Norwegian Orca Survey, dans un e-mail. « Cela signifie que ces nouveaux polluants sont également transmis de la mère au veau (transfert maternel à travers le placenta et la traite). »

En rapport: Galerie d’images: les belles baleines tueuses de Russie

L’équipe a réalisé les autopsies des animaux pour en savoir plus sur la santé des orques dans les eaux norvégiennes. Les épaulards (qui ne sont pas réellement des baleines, mais la plus grande espèce de dauphins), sont au sommet de la chaîne alimentaire, ce qui signifie qu’ils sont vulnérables à l’accumulation de niveaux élevés de polluants, a déclaré Jourdain. Après que l’équipe ait collecté de la graisse et, dans certains cas, des échantillons de muscles et d’organes de huit baleines décédées après s’être échouées ou se faire prendre dans des filets en Norvège entre 2015 et 2017, ils se sont mis à analyser les tissus des cétacés à la recherche de produits chimiques fabriqués par l’homme.

Dans l’ensemble, l’équipe a appris que « les PCB sont toujours trouvés à des niveaux élevés chez les épaulards norvégiens, malgré le fait qu’ils aient été interdits il y a longtemps », a déclaré Jourdain. Les chercheurs ont également examiné de nouveaux produits chimiques qui ne sont pas encore réglementés, y compris les ignifuges bromés (BFR), et ont trouvé les retardateurs pentabromotoluène (PBT) et hexabromobenzène (HBB) à de faibles niveaux dans la graisse des huit baleines, ont écrit les chercheurs dans l’étude.

Cette orque était si jeune que ses dents n’avaient pas dépassé la limite des gencives. L’équipe de recherche a examiné sa graisse, ses muscles, son foie, ses reins, son cœur, sa rate et sa peau. (Crédit d’image: Norwegian Orca Survey)

Ces produits chimiques ont été créés pour remplacer les BPC, mais ce n’est guère de consolation pour les baleines. L’étude révèle que « ces produits chimiques de remplacement ont les mêmes propriétés d’accumulation dans les tissus des épaulards » que les PCB, a déclaré Jourdain.

Les chercheurs ont également examiné substances perfluoroalkylées (PFAS) , connus sous le nom de « produits chimiques pour toujours » car ils ne se décomposent pas comme les autres produits chimiques dans des environnements typiques, et au total Mercure les niveaux. Bien que toujours préoccupants, les niveaux de PFAS et de mercure étaient plus faibles chez le veau orque que chez l’adulte, « suggérant un transfert maternel moins efficace de ces substances », ont noté les chercheurs dans l’étude.

Certains des produits chimiques examinés dans l’étude – les BFR, les PBT, les HBB et les PFAS – sont largement utilisés dans d’innombrables produits, y compris les cosmétiques, la cire de ski, les textiles, le cuir, le papier et les agents extincteurs à base de mousse, a déclaré Jourdain. « Ceux-ci peuvent se retrouver dans l’océan par les ruisseaux locaux, les eaux usées, etc. [and] puis grimper haut et s’accumuler dans la chaîne alimentaire, jusqu’à atteindre [their] niveaux les plus élevés chez les principaux prédateurs comme les épaulards. «

Les chercheurs ont découvert des produits chimiques nocifs dans les tissus d’épaulards qui se sont échoués en Norvège entre 2015 et 2017. (Crédit d’image: Norwegian Orca Survey)

Des recherches antérieures ont également trouvé des PCB dans les orques, y compris à Lulu, un orque adulte dont le corps a été découvert sur une île au large des côtes de l’Écosse en 2016. Les concentrations de PCB dans la graisse de Lulu étaient 100 fois plus élevées que ce que les scientifiques jugent sans danger pour les mammifères marins , ce qui signifie qu’elle avait certains des niveaux les plus élevés de PCB jamais enregistrés chez une baleine, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

Les scientifiques ne savent pas à quel point ces produits chimiques sont nocifs pour les orques, mais des études ont établi un lien entre les contaminants hérités, tels que les PCB, systèmes immunitaires et reproducteurs chez les baleines, dit-elle. « Cela signifie que les épaulards peuvent être plus vulnérables aux agents pathogènes et aux maladies et moins susceptibles de se reproduire. »

Le fait que les nouveaux produits chimiques de remplacement semblent se comporter de la même manière que les contaminants hérités, en ce sens qu’ils s’accumulent tous les deux dans les tissus des baleines, a également préoccupé les chercheurs. « C’est une préoccupation puisqu’ils ne sont pas encore réglementés et que nous savons peu de choses sur leur dangerosité pour la faune », a déclaré Jourdain.

L’étude a été publiée en ligne le 18 mai dans la revue Toxicologie et chimie de l’environnement . L’équipe a également publié une vidéo sur leur travail sur Facebook .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.