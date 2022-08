Un bébé identique à Woody Harrelson est né

in

La photo d’une fille qui rit comme Woody Harrelson est devenue virale sur les réseaux sociaux. Même l’acteur l’a partagé sur ses réseaux.

© GettyLa photo originale a eu plus d’un demi-million d’interactions.

Les médias sociaux ont un faible pour les sosies des stars hollywoodiennes, en particulier lorsqu’il s’agit de photos prises à des moments où il serait impossible de voir l’artiste original. Regarde juste Google des images de célébrités dans les métros et les bus pour trouver des sosies comme Hugh Jackman, Daniel Radcliffe Soit vin Diesel. Pour certains, il faut mettre un peu plus d’efforts que d’autres pour voir les similitudes, mais cela n’enlève rien au plaisir.

Au cours des dernières heures, une photo d’une fille identique à Woody Harrelson. La publication a été téléchargée par la mère du nouveau-né dans un message qui est devenu complètement viral. Là, vous pouvez lire : « Ok, mais en quoi notre fille ressemble-t-elle à Woody Harrelson ? ». Le message a été rédigé par Dani Grier Mulvenna sur ton compte Twitteroù il a reçu près de 30 mille retweets et plus de 483 mille aime.

Sur la photo, vous pouvez voir comment corale nouveau-né, sourit la bouche ouverte et évoque immédiatement une image de Woody Harrelson souriant. Cela a peut-être à voir avec la composition de la publication faite par Dani Grier Mulvenna même si la similitude est indiscutable : les yeux, la bouche et même l’esprit de l’acteur de Trois publicités pour un crime sont présents dans le cliché qu’ils ont pris de la petite fille cora.

L’impact de l’image était tel que même le Woody Harrelson était chargé de partager la publication sur leurs réseaux. Bien sûr, il l’a fait d’une manière très spéciale et sincère, ce n’était pas une simple publication mais il a pris sur lui de dédier quelques mots tendres à cora. sur ton compte Instagramle protagoniste de Les blancs ne savent pas sauter lui a écrit un poème ! au nouveau-né, où il y avait de la place pour faire une blague avec le manque de ses cheveux.

+Que dit le poème de Woody Harrelson à Cora ?

Sur son compte Instagram officiel, Woody Harrelson accompagné d’une capture du tweet viral avec l’ode qu’il a dédiée à cora. « Tu es une fille adorable, je suis flattée qu’on nous compare. Tu as un magnifique sourire, j’aimerais seulement avoir tes cheveux.a écrit Harrelsonen plus de taguer le compte de Instagram de Dani Grier Mulvenna dans une publication qui a dépassé 220 mille aime. Excitée, la maman a encore une fois partagé une capture sur son compte TwitterOù il a écrit: « Ce n’est pas tous les jours que Woody Harrelson écrit un poème pour votre fille. ».

