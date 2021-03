Un bébé est devenu viral pour avoir choisi entre trois personnages Pokémon

Pokemon est classé parmi les anime les plus réussis au monde depuis son apparition en 1997. La série est toujours d’actualité et compte 1140 épisodes sur 24 ans. Sa renommée a dévoilé toute une franchise médiatique qui comprenait jeux vidéo, films, mangas, jouets et cartes, entre autres choses. L’histoire a eu un début qui a été marqué à jamais et dans les dernières heures, elle a été relancée parmi les fans par une photo virale d’un bébé qui l’a recréée: elle a choisi entre Bulbasaur, Charmander et Squirtle. Qui as-tu choisi?

Les débuts de Pokemon remontent à 1996 avec l’apparition des deux premiers jeux Game Boy appelés l’édition rouge et l’édition verte. Au réveil de l’intrigue, le Le protagoniste doit choisir une créature qui sera la première et qui lui permettra d’en capturer d’autres tout au long du développement. Cette décision est très importante car le premier Pokémon est celui qui sera le plus évolué s’il est utilisé correctement.







Dans l’anime, sorti un an plus tard au Japon, le personnage principal est Ash: un garçon de dix ans qui veut devenir un maître Pokémon. C’est pourquoi il s’adresse au professeur Oak, qui a préparé Bulbasaur, Charmander et Squirtle pour récompenser vos étudiants. Le jour de la livraison, Ash s’endort, est en retard et manque de Pokémon. C’est alors que le professeur accorde à Pikachu, l’autre protagoniste de la série.

Un bébé est devenu viral pour avoir choisi entre Bulbasaur, Charmander et Squirtle de Pokemon

Toute cette nostalgie a été fortement suscitée sur Twitter car un message est devenu viral pour avoir partagé une photo d’un bébé choisissant entre Pokemon. « Sa première grande décision », Victor Ackerman a publié avec trois images d’un petit garçon devant trois animaux en peluche des personnages célèbres. Dans la dernière séquence, votre choix est révélé: Charmander.

La publication a près de 200 mille likes et plus de 20 mille retweets sur le réseau social. Aussi, dans les commentaires un débat a été généré pour savoir quel Pokémon est le meilleur et qui choisirait chacun d’eux. Beaucoup ont choisi Charmander pour sa dernière évolution Charizard, l’un des personnages les plus aimés de tous les animes.