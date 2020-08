Un beau morceau de technologie: la quatrième génération de Yaris roule

Après plus de deux décennies, la quatrième génération de la Toyota Yaris sera lancée au début de l’automne. La ville japonaise prête est tout aussi courte, mais plus spacieux que son prédécesseur – et il a quelque chose à bord que la concurrence ne offre pas.

Le voici maintenant – la Toyota Yaris de quatrième génération. Et il reste fidèle à lui-même en tant que représentant en particulier à court de son secteur – l’emporte avec presque la même longueur (3,95 mètres) lorsque la recherche d’un espace de stationnement dans la ville. Cependant, l’empattement est de cinq centimètres de plus pour répondre aux besoins d’espace croissants des clients. Il roule aussi plus en douceur, car il est de quatre centimètres plus plat, tandis que la largeur a augmenté de cinq centimètres.

À première vue, la nouvelle Yaris apparaît avec confiance dans le prix, à partir d’au moins 15 391 euros pour le litre de 92 ch, tandis que la somptueusement équipée «Premier Edition» en variante hybride de 116 ch coûte 25 140 euros. Cependant, la base est tout sauf maigre. De nombreuses fonctions de freinage autonome, y compris la détection des piétons et l’assistant d’intersection, de nombreux services connectés et même un régulateur de vitesse adaptatif sont pris en compte. Selon les versions, les niveaux de consommation moyens se situent entre 2,8 et 5,1 litres aux 100 kilomètres.

De nouvelles dimensions extérieures créent de l’espace à l’intérieur

Comme la part de vente de la version un litre ne veut même pas que ce pays s’élève à dix pour cent, Toyota a renoncé à sa présentation dynamique – nous commençons donc avec le moteur à essence de 1,5 litre (125 ch), le volume des ingénieurs, d’ailleurs, également composé de trois pots générer.

En plus d’une CVT automatique, Toyota propose une boîte manuelle à six rapports pour garder les parties intéressées actives ou sensibles au prix sur la balle. À l’intérieur, la Yaris donne une bonne impression d’espace – du moins cela s’applique à la première rangée. A l’arrière, l’espace disponible n’est pas plus somptueux que dans le prédécesseur, malgré l’augmentation des marges, le gain d’empattement a un impact total sur le siège avant. Le spécialiste des produits Marvin Inden-Lohmar a expliqué qu’avec les besoins de la clientèle qui comptait rarement plus de deux occupants était en route. A cet égard, la salle du genou à l’arrière est correct, si vous allez souvent plus de voyages avec plus de deux personnes, vous avez des alternatives.

Propulsion hybride améliorée

Le trois cylindres subtilement bourdonnant est une belle pièce d’ingénierie mécanique. Le moteur à essence pousse joyeusement le camion d’une tonne, mais pas impétueusement, et est suffisant pour diverses applications. Avec le train hybride à puissance partagée (116 ch), il y a un peu moins de puissance à environ 100 kilogrammes de plus de poids, mais les Japonais équipés de deux moteurs roulent toujours avec confiance. Cela peut notamment être dû au couple puissant (141 Newton mètres) de la machine électrique, qui aide à accélérer la petite voiture.

Fondamentalement, la même technologie fonctionne sous la tôle comme avec les hybrides Toyota précédents: en termes simples, le moteur à combustion et le groupe motopropulseur électrique s’accrochent ensemble à un engrenage planétaire, ce qui permet un démarrage électrique en douceur et ne provoque pas de secousses lors du changement de rapport de vitesse. Toyota ne révèle pas la capacité de la batterie, qui est entre-temps passée à la technologie lithium-ion, mais l’ingénieur Keisuke Morisaki du siège européen de Toyota explique que l’unité silencieuse augmente plus qu’avant et convient pour deux kilomètres de conduite purement électrique dans le Top peut atteindre des vitesses allant jusqu’à 130 km / h.

La numérisation est très importante

Enfin, un mot sur les préoccupations esthétiques: La Toyota Yaris est un véritable sud français, au moins son design a été créé à Nice. La petite voiture est produite à Valenciennes dans le nord de la France. Comparé à d’autres marques asiatiques, Toyota reste fidèle au style d’inspiration japonaise – il donne donc un peu plus d’élan aux lignes que ce ne serait le cas avec les designers locaux. Dans tous les cas, la nouvelle Toyota Yaris est une petite voiture de caractère, clairement positionnée avec sa peau extérieure résolument compacte.

Une grande partie de la technologie rend la nouvelle génération intéressante, et cela ne se réfère pas seulement à l’assistance à la conduite étendue. Toyota est allé plus loin avec l’infodivertissement et propose même désormais un affichage tête haute qui projette les informations directement dans le pare-brise et non sur une petite fenêtre en plexiglas bon marché. Les aiguilles de présentation mécaniques appartiennent au passé. La Yaris présente le régime et la vitesse via l’écran. Au milieu du tableau de bord, qui est toujours stylé à la manière classique du «compteur de vitesse», un écran multifonctionnel finement intégré est décoré pour soutenir le modèle de huit pouces sur la console centrale. Le fait que la Yaris soit également dotée de fonctions de navigation étendues et d’intégration de smartphone ne nécessite aucune discussion.