Un barman révèle quelle commande de boisson est la plus susceptible de tricher

Votre boisson préférée peut en dire long sur vous et, selon un barman sur TikTok, elle peut même révéler comment vous vous comporterez dans une relation.

Paige, qui travaille dans un bar du Nebraska, voit beaucoup de personnes boire certains types de bière, alors elle a décidé de dire à tous que le type de bière que votre homme boit en dit long sur sa personnalité.

Le barman a révélé quelle bière suggère qu’un homme est un tricheur.

« Si votre petit ami boit du Coors Light, c’est probablement un mec sympa. Il est gentil, il est n’importe quoi, vous n’avez aucun doute, mais il flirte définitivement avec des filles au bar », dit-elle.

« Si votre fiancé, votre petit ami, votre mari, votre lien sournois ou quoi qu’il soit, s’il boit du Bud Light, c’est un bébé gay. Au suivant. »

« Très bien, nous avons Miller Lite. Si vous vous asseyez dans un restaurant et qu’il commande un Miller Ljete. Épouse-le, propose, juste là; il va te construire une grange, il va t’acheter une vache.

« C’est le petit garçon de la campagne le plus mignon, il t’aime et il ne te trompera jamais, si une fille s’approche de lui, il va la gifler par un proxénète, d’accord. Passons au suivant. »

Sa prochaine bière dit qu’elle allait mettre les gens un peu en colère, et c’est Michelob Ultra.

« S’il boit du Michelob Ultra, quittez-le dès qu’il le commande ; levez-vous et partez parce qu’il vous trompe, il les ramène à la maison », dit Paige.

Son prochain verre est Keystone, et elle dit que s’il boit de la clé de voûte, alors il les bat, et son dernier, Busch Light, obtient un laissez-passer avec un baiser de chef – ces gars sont amoureux.

Beaucoup dans ses commentaires disaient qu’elle avait omis beaucoup d’autres boissons et voulait plus d’informations à ce sujet, et elle leur a donné une deuxième partie.

Son premier sur la liste était Budweiser, et si votre homme boit du Budweiser, elle lui donne un laissez-passer. « Il est en sécurité, il sent probablement la cigarette et la vache, mais nous adorons Budweiser. »

Le suivant est Natural Light, et elle dit que vous n’auriez pas à vous soucier de boire Natural Light « parce qu’il ne peut avoir personne d’autre. Cette fille va voir qu’il boit de la lumière natty et elle va dire ensuite. »

« Il n’a aucun goût, il se rend probablement au travail en voiture sans radio, il n’écoute pas de musique, il est ennuyeux », dit Paige.

Corona échoue malheureusement parce qu’elle dit que ces gars sont des beaux parleurs, mais ils vous trompent, « vérifiez son dms », dit Paige.

Les deux PBR et Modelo suivants obtiennent des couleurs éclatantes parce que les buveurs de PBR ne vous trompent jamais, ils donnent un pourboire de 20% aux serveurs, mais les buveurs de Modelo sont les plus épicés, dit Paige.

« C’est la personne la plus romantique de tous les temps, il est épicé, il reste romantique parce que vous avez la meilleure relation. Modelo pour la victoire. »

Sa dernière bière Coors Banquet obtient un laissez-passer mais échoue à la fin parce que ce garçon vous trompe, « Il joue avec des femmes dans sa caravane au rodéo tous les week-ends. »

« Nous avons besoin d’une partie 3 pour Yuengling, Blue Moon, Guinness, etc. », demande un commentaire. Alors peut-être que notre barman TikTok local nous donnera une partie 3, mais pour l’instant, il semble que Modelo soit notre roi régnant.

