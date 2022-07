Un barman abasourdi après qu’un invité anonyme ait laissé un pourboire de 4 000 € : « Je n’y croyais pas »

Un barman du Texas a été sous le choc lorsqu’un inconnu lui a laissé un généreux pourboire de 4 000 €.

Chelsea Lantrip, qui passe par Chelsea Bell au bar, travaillait son quart de travail régulier un mardi au Chances Dance Hall de Cleburne, au Texas. Elle a déclaré à NBCDFW, une filiale de NBC dans la région de Dallas-Fort Worth, que « deux filles au hasard » qu’elle n’avait jamais vues au bar auparavant sont venues parmi la foule des habitués. Une des femmes a commandé une tournée de boissons pour tout le monde à la salle de danse.

Chelsea Lantrip Bell, barman au Chances Dance Hall de Cleburne, Texas. KXAS

Bell a déclaré que leur facture ne s’élevait qu’à 179,50 €. Cependant, la femme qui a proposé d’acheter des boissons pour tout le bar a laissé un pourboire beaucoup plus important que les 20 % habituels : elle a donné un pourboire de 1 000 € à Bell et ne s’est pas arrêtée là.

« J’ai commencé à pleurer et [and then she said] « Non, ce n’est pas suffisant » et l’a porté à 2 000 € », se souvient Bell.

Au moment où Bell a finalement récupéré le reçu, la femme avait augmenté le pourboire à 4 000 €.

« Je n’y croyais pas jusqu’à ce qu’il passe par la machine à cartes de crédit, je n’y croyais toujours pas jusqu’à ce qu’il atteigne la banque », a déclaré Bell.

Le reçu du mécène anonyme. KXAS

Carmen Senese, la propriétaire de Chances Dance Hall, a expliqué au point de vente pourquoi ce pourboire généreux était si crucial pour Bell.

Le barman est une mère célibataire qui a déclaré qu’elle vivait « de chèque de paie à chèque de paie, pourboire à pourboire » sans beaucoup d’argent supplémentaire à épargner. Son fils partira pour la Texas A&M University à l’automne et bien qu’il ait une bourse et une subvention pour fréquenter l’université, ce n’est pas tout à fait suffisant pour couvrir l’intégralité des frais de scolarité, a déclaré Senese.

Bell a déclaré qu’elle était « si fière » de son fils « brillant », ajoutant: « Ça fait mal quand tu ne peux pas aider ton enfant [but] maintenant je peux juste un peu.

Chelsea Lantrip avec son fils, qui devrait fréquenter l’université de Texas A&M à l’automne. Chelsea Bell Lantrip / KXAS

En plus d’aider son fils à payer ses études, Bell a déclaré qu’elle prévoyait d’emmener sa famille à un bon dîner et d’utiliser l’argent pour payer certaines factures. Elle a exprimé à quel point elle était reconnaissante au bon Samaritain qui a partagé sa bonne fortune avec elle pendant ce qui aurait été un quart de travail régulier le mardi.

« Elle est un cadeau de Dieu », a déclaré Lantrip. « Je crois aux anges gardiens, je crois aux personnes qui entrent dans votre vie au bon moment où vous en avez besoin. Et elle était définitivement l’une d’entre elles.

Le bar lui-même était également reconnaissant pour le pourboire généreux, écrivant dans un message Facebook le 8 juillet : « Merci à l’ange qui est entré dans notre bar et a offert à Chelsea Bell plus qu’elle n’aurait jamais pu imaginer. »

Quant à l’histoire derrière le généreux mécène, tout ce que les Senese savaient à leur sujet, c’est que la femme qui a donné le pourboire a reçu un héritage récemment et s’est sentie obligée de «le donner à un étranger».

