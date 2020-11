Un barista chrétien porte plainte contre Starbucks pour un t-shirt arc-en-ciel

Une personne passe devant un magasin Starbucks affichant un drapeau Rainbow Pride le 22 juin 2020 à New York. (Alexi Rosenfeld / Getty)

Une chrétienne et ancienne barista du New Jersey a intenté une action en justice contre Starbucks, affirmant qu’elle avait été licenciée après avoir refusé de porter un t-shirt Rainbow Pride.

Selon Nouvelles NBC, Betsy Fresse a commencé à travailler dans un Starbucks à Hoboken en 2018, et elle a déclaré dans des documents judiciaires que ses employeurs connaissaient ses croyances religieuses.

Elle a ensuite été transférée dans une autre succursale de Glen Ridge, et pendant le mois de la fierté de l’année dernière, elle et ses collègues ont été convoqués à une réunion avec leur directeur où Fresse a repéré une boîte de t-shirts arc-en-ciel Pride.

Dans son procès, qui a été déposé devant le tribunal de district américain du district du New Jersey, Fresse a allégué qu’elle avait demandé à son manager si elle serait tenue d’en porter un, et il lui a dit qu’elle ne le ferait pas.

Mais plus tard, a-t-elle affirmé, elle a été contactée par la ligne d’assistance en matière d’éthique et de conformité de Starbucks pour discuter de sa demande de ne pas porter le t-shirt. Elle a dit au représentant qu’elle ne le porterait pas «parce que ses croyances religieuses l’en empêchaient».

Selon le procès, le 22 août de l’année dernière, Fresse a appris qu’elle avait perdu son emploi parce que «son comportement n’était pas conforme aux valeurs fondamentales de Starbucks» faisant référence au fait qu’elle avait dit à ses collègues qui portaient le t-shirt que ils «ont besoin de Jésus».

Fresse insiste sur le fait que «tout le monde a besoin de Jésus», et qu’en raison de sa religion, elle doit «exprimer en paroles et en actes l’amour du Christ pour tous», mais qu’elle «n’a aucune inimitié envers les personnes qui adhèrent au style de vie LGBTQ».

Cependant, elle a également déclaré dans le procès qu’elle croyait «que Dieu a créé l’homme et la femme, que le mariage est défini dans la Bible comme entre un homme et une femme seulement, et que toute activité sexuelle qui a lieu en dehors de ce contexte est contraire à sa compréhension de l’enseignement biblique ».

L’ancienne barista a déclaré qu’être obligé de porter un t-shirt arc-en-ciel «équivaudrait à un discours forcé et montrerait de manière inexacte son plaidoyer pour un style de vie en contradiction directe avec ses croyances religieuses».

Mais un porte-parole de Starbucks a déclaré Nouvelles NBC que les allégations des anciens employés sont «sans fondement».

Ils ont déclaré: “Starbucks ne fait pas de discrimination sur la base du sexe, de la race, de la religion ou de l’orientation sexuelle… Aucune partie de notre code vestimentaire n’oblige les partenaires à porter des articles approuvés. [other than the green apron] qu’ils n’ont pas choisis personnellement. »

Fresse demande une compensation pour les douleurs et souffrances émotionnelles, des dommages-intérêts punitifs et des arriérés de salaire avec intérêts.