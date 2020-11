Un bar gay éclate de joie après que Joe Biden ait crié aux personnes trans

Des centaines de personnes ont rempli un bar gay de Philadelphie pour célébrer la victoire de Joe Biden à la présidentielle. (Captures d’écran via Twitter)

Des acclamations ont éclaté dans les rues bondées devant un bar queer de Philadelphie samedi soir après que le président élu américain Joe Biden ait lancé un cri sismique aux électeurs «gays et transgenres» lors de son discours de victoire.

En effet, cela a commencé par un grondement sourd – des visages choqués, de légers claquements – avant que les amateurs de bars, blottis pour se réchauffer, se lèvent tous en liesse. Bien que juste une brève mention, cela faisait écho à la façon dont le challenger démocrate de Donald Trump avait fait campagne avec véhémence pour les droits des trans, un élément de ses promesses politiques.

Des centaines de personnes se sont rassemblées cette nuit-là devant Woody’s sur 202 S 13th Street pour regarder le discours de victoire de Biden.

Métrage posté par Actualités Buzzfeed‘Amber Jamieson sur Twitter a montré le moment où les foules ont levé les bras haut et tinté leurs boissons pour célébrer – capturant le sentiment de soulagement parmi les Américains LGBT + de la défaite de Trump après quatre ans d’abrogation de leurs droits.

Après la fin du discours de 17 minutes de Biden, la foule a fait une ovation debout, applaudissant, criant et scandant «This is Biden» pendant près de 30 secondes.

ce barreau de philly a donné à Biden une ovation debout pour son premier discours en tant que président élu pic.twitter.com/3vJpHWXdvH – Ambre Jamieson (@ambiej) 8 novembre 2020

Des dizaines d’utilisateurs de Twitter ont correspondu à la réaction de décibels élevée au discours de Biden alors que les réjouissances se propageaient des rues aux médias sociaux.

Les paroles d’un président ont un impact. Quelque chose ne s’est pas souvenu. https://t.co/wjk4A7Y268 – • mat • (@AccioGin) 8 novembre 2020

Je pensais que j’avais fini de pleurer… Je ne le suis pas. https://t.co/TvKt24ihBy – Rachel (@RachTalksSoccer) 8 novembre 2020

Et je pleure encore. 💙💙💙 https://t.co/lnG375BB8Q – Infirmière, amante, combattante 💙 (@Dagyngrl) 8 novembre 2020

Je ne suis pas américain.

Je ne suis pas amérindien.

Je ne suis pas noir.

Je ne suis pas gay.

Je ne suis pas trans. Mais putain, j’ai bien réussi quand, lors de son discours de victoire, le nom de Biden a vérifié chaque personne et groupe sur lesquels l’administration Trump est intervenue.

Aujourd’hui est un meilleur jour.# bidenharis2020 https://t.co/0o0731cMH4 – Ce Joe Guy #BLM (@JoeyJoeGleeson) 8 novembre 2020

C’est la première chose qui m’a complètement effondré, j’espère tellement que cela signifie que les frères + sœurs trans aux États-Unis, dans le monde entier, peuvent regarder vers une vie sans être soumis à la peur et à une atteinte constante à leur droit d’exister. Aucune garantie, mais c’est un énorme bond en avant https://t.co/zEKKjyOGBq – John Bingham-Hall (@public_culture_) 8 novembre 2020

Joe Biden, dans l’une des nombreuses premières historiques, remercie les électeurs LGBT + de l’avoir soutenu.

Les voitures klaxonnaient. Les casseroles et les casseroles ont été frappées. Les gens ont applaudi et dansé au discours de victoire de Biden dans sa ville natale de Wilmington, Delaware.

S’adressant à la foule euphorique, Biden, 77 ans, a commencé son discours de victoire en renouvelant son engagement à guérir une nation profondément blessée par la division.

Il a commencé par remercier «la coalition la plus large et la plus diversifiée de l’histoire» pour son soutien à sa campagne, y compris un cri à la communauté LGBT +.

«Je suis fier de la campagne que nous avons construite et menée. Je suis fier de la coalition que nous avons constituée, la coalition la plus large et la plus diversifiée de l’histoire », a-t-il déclaré.

«Démocrates, républicains, indépendants. Progressistes, modérés, conservateurs. Jeune vieux. Urbain, suburbain et rural. Gay, hétéro, transgenre. Blanc. Latino. Asiatique. Américain de naissance. »