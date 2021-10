Un bambin passe accidentellement en direct sur Instagram, diffuse maman sous la douche

Une mère a eu une expérience émouvante lorsque son tout-petit l’a accidentellement diffusée en direct sur Instagram pendant qu’elle prenait sa douche.

Brianna Loos a partagé pour la première fois le récit édifiant le mois dernier dans une vidéo TikTok désormais virale.

Loos, 31 ans, de Rochester, New York, a déclaré à 45secondes.fr Parents qu’elle avait laissé sa fille de 3 ans, Emery, utiliser son iPhone pour jouer à un jeu.

Le bambin de Brianna Loos l’a accidentellement diffusée en direct sur Instagram alors qu’elle prenait sa douche. bri.anna89 / Tiktok

« J’étais assis là avec elle et elle était tellement calme et contente », se souvient Loos. « Alors je me suis dit: » Oh mon Dieu, je dois en profiter. Je vais sauter sous la douche.

Loos, qui est enceinte de 38 semaines de son troisième enfant, a à peine eu le temps de se laver les cheveux avant qu’Emery n’aille demander de l’aide.

« Je pensais qu’une publicité était apparue et qu’elle ne pouvait pas la retirer de l’écran, alors j’ai attrapé le téléphone pour voir ce qui se passait », a déclaré Loos.

C’est alors qu’un Loos horrifié a vu qu’elle diffusait en direct.

« J’étais mortifié et complètement paniqué », a déclaré Loos.

Elle a rapidement mis fin à l’émission et a envoyé un message à une petite amie qui la regardait. Avec l’aide de son copain, Loos a pu reconstituer ce qui s’était passé. Emery jouait avec des filtres et quand elle les a perdus, elle est entrée dans la salle de bain à la recherche de sa mère pour les récupérer.

« Heureusement, je n’ai pas beaucoup d’abonnés sur Instagram, donc peu de gens m’ont vu », a déclaré Loos. « Mon amie a dit qu’elle m’avait entendu crier et qu’elle avait vu mon visage. Honnêtement, je n’ai pas posé plus de questions parce que je ne veux pas savoir.

Brianna Loos et sa fille de 3 ans, Emery. Avec l’aimable autorisation de Brianna Loos

Depuis la publication de l’incident sur TikTok, Loos a accumulé plus de 1 000 commentaires.

« Les commentaires sont la meilleure partie de l’ensemble. Les gens partagent leurs propres histoires d’horreur », a-t-elle déclaré. « Une mère a écrit que son enfant avait acheté 158 parfaits au yaourt chez McDonald’s en utilisant Grubhub ou Uber Eats. »

Et bien que ce soit sacrément drôle, la vidéo de Loos prend le gâteau.

Comme l’a écrit une personne : « FÉLICITATIONS ! Vous gagnez. Pas sûr que quelqu’un puisse battre celui-là !!! »

