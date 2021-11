Un avocat intente une action en justice de 2 milliards de dollars contre Travis Scott et ses organisateurs pour la tragédie d’Astroworld

Un avocat a déposé une plainte monumentale contre Travis Scott et les organisateurs du concert Astroworld sur ce qui s’est passé.

Dix personnes sont mortes et des centaines ont été blessées lorsqu’une vague de foule a éclaté lors de la performance du rappeur à Houston au début du mois.

Les poursuites judiciaires affluent depuis la tragédie et c’est maintenant Thomas J. Henry qui a mis en avant la plus importante.

Un communiqué de presse indique qu’Henry demande 2 milliards de dollars de dommages et intérêts à Scott, Apple Music, Live Nation, NRG Stadium et Drake, qui était un artiste invité au festival de musique.

Le procès a été déposé au nom de 282 victimes et 120 autres personnes ont contacté le cabinet d’avocats de Henry pour demander une représentation pour leurs blessures.

Henry a déclaré dans un communiqué: « Les accusés voulaient gagner une somme d’argent exorbitante avec cet événement, et ils ont quand même choisi de couper les coins ronds, de réduire les coûts et de mettre les participants en danger.

« Mes clients veulent s’assurer que les accusés sont tenus responsables de leurs actes, et ils veulent envoyer le message à tous les artistes, organisateurs d’événements et promoteurs que ce qui s’est passé à Astroworld ne peut plus se reproduire. »