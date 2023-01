Un avocat en assurance estime les dommages coûteux dans la séquence de poursuite en voiture de Batman

Dans une vidéo récente de Vanity Fair, l’avocate en assurance Stacey Giulianti a décomposé les coûts estimés de certaines des scènes les plus destructrices des médias de bande dessinée. Ces séquences comprenaient l’univers cinématographique Marvel et la série Prime Video Les garçons. Pourtant, le prix le plus notable était Celui de Batman scène de poursuite en voiture qui avait un coût estimé des dommages scandaleusement élevé.





2022 Le Batman est un film réalisé par Matt Reeves qui offre un regard sérieux sur la deuxième année du héros emblématique de la bande dessinée en tant que combattant du crime à Gotham. Le film était la première fois que Robert Pattinson jouait le rôle de Bruce Wayne. Celui de Batman Le casting étoilé comprenait Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, Andy Serkis et Colin Farrell.

FILM VIDÉO DU JOUR

Dans la scène vue par Giulianti, le chevalier noir de Pattinson affronte le pingouin de Farrell dans une séquence épique de poursuite en voiture. La scène de poursuite provoque de nombreuses destructions, un thème récurrent des films de bandes dessinées.





Stacey Giulianti a déclaré que les coûts des dommages seraient « bien supérieurs à 1 000 000 € »

Images de Warner Bros.

Tout en regardant la scène, l’avocat de l’assurance a expliqué aux téléspectateurs comment le comportement du Pingouin résisterait devant un tribunal si quelque chose comme ça devait se produire dans la vraie vie. Giulianti a également compté les différents véhicules qui ont subi des dommages à la suite de la conduite imprudente du personnage méchant. En fin de compte, l’avocat de l’assurance a considéré chaque voiture comme une perte totale et a estimé que le coût total des dommages pour Celui de Batman la séquence de poursuite en voiture coûterait « bien plus de 1 000 000 € ».

Giulianti a déclaré: « Le Pingouin, non pas par négligence, mais intentionnellement, a causé un accident afin d’éjecter ses poursuivants hors de sa piste. En termes de dommages matériels, vous avez la valeur de la semi-remorque, qui semblait transporter du carburant, à au moins trois ou quatre autres camions, ainsi que des véhicules privés endommagés. Chacun aurait été une perte totale, sans aucun doute dans mon esprit. Vous parlez donc de plus d’un million de dollars de dommages.

Alors qu’il est clair que Le Batman’La séquence de poursuite en voiture cause de graves dommages, c’est loin d’être la destruction la plus grave du film, car Gotham City est ensuite inondée dans le cadre du plan directeur du Riddler. Sans surprise, le MCU et l’univers DC sont bien connus pour présenter des moments de destruction massive dans leurs scénarios. Cependant, il semble y avoir peu ou pas de conséquences pour les héros et les méchants qui causent la destruction. Toujours, concernant Celui de Batman scène de poursuite en voiture, le mépris total du Pingouin pour la sécurité tout en traversant une autoroute des citoyens de Gotham ne fait que souligner les tendances criminelles du personnage. Les fans peuvent voir Farrell revenir au rôle lorsque sa série HBO Max Le pingouin arrive sur la plateforme de streaming.