Un aveugle retrouve partiellement sa vision: l’optogénétique prometteuse obtient des résultats limités mais surprenants

Avène Men Fluide Après Rasage 75ml

Avène Men Fluide Après Rasage A l'eau thermale d'Avène est un soin : Hydratant : ses agents hydratants assouplissent et adoucissent la peau. réparateur : répare la peau agressée par le rasage. protecteur. Sa texture est légère et non grasse. Le résultat de l'application de ce produit ? La peau retrouve fraîcheur et bien-être. A noter : ce produit est Hypoallergénique, non comédogène.