Un avenir rouge: l’effondrement de toutes les crypto-monnaies, expliqué dans un graphique

La bulle de crypto-monnaie a-t-elle définitivement éclaté? C’est une question récurrente sur les marchés financiers. Chaque krach des prix du Bitcoin est suivi d’un flux d’articles exprimant des doutes sur son avenir. Trop abstrait, trop volatile, trop opportuniste. Jusqu’à présent, chaque goutte a entraîné un renouveau stupéfiant. Au cours des dernières semaines, des milliers d’investisseurs doivent s’accrocher à cet espoir. Parce que ce n’est pas seulement Bitcoin – toutes les crypto-monnaies sont en train de sombrer.

Peut-être que la question a enfin du sens.

Le tableau. Pour comprendre à quel point l’activité de la crypto-monnaie est mauvaise, la chose la plus simple à faire est d’envisager ce graphique, partagé hier par Drew harwell, un journaliste du Washington Post. Toutes les valeurs se négocient, elles sont passées dans le rouge. Bitcoin reste à ce moment 20% sur son prix d’il y a une semaine. Si, en avril, il a dépassé la barre des 65 000 €, aujourd’hui il touche à peine 40 000 €. Ethereum baisse encore 30%; Dogecoin, 10%; ICP, 34%; À pois; 25%; Uniswap, 32%; Litecoin, 33%. La liste des plantages est interminable.

Mise à jour du marché Crypto. Le rouge signifie mauvais pic.twitter.com/oOxIz5DXrO – Drew Harwell (@drewharwell) 19 mai 2021

Parce que? Personne ne sait exactement. Il y a quelques mois, le Bitcoin semblait avoir passé une fois pour toutes le spectre de la «bulle». Il existe plusieurs théories sur les raisons du crash soudain: le refus de Tesla d’accepter les paiements en crypto-monnaie; Les déclarations erratiques d’Elon Musk sur son désintérêt pour Bitcoin, après des mois à gonfler son prix; l’interdiction de toutes les crypto-monnaies en Chine, annoncée en 2013 et confirmée en 2017; ou simplement par les flux naturels du marché. Comme l’explique un expert financier dans ce rapport:

En fin de compte, le prix baisse pour la même raison qu’il a augmenté en premier lieu: il est entre les mains de spéculateurs qui manquent de raisons fondamentales de le posséder, fondées sur la réalité ou sur une définition de la valeur. La spéculation fonctionne d’avant en arrière et reflète des mains douces lorsque les choses tournent mal.

Danser au son. Le rôle d’Elon Musk dans la montée et la chute des crypto-monnaies est révélateur du fonctionnement irrationnel du marché. Lorsque Tesla a annoncé le 12 mai qu’il n’accepterait plus les paiements avec Bitcoin, la devise est passée de 54000 € à 49000 €. En un jour. Depuis, il a maintenu une tendance à la baisse. Quatre jours plus tard, Musk a suggéré qu’il avait désinvesti ses actions Bitcoin. Le prix est passé de 47 000 € à 44 000 €. Le lendemain, Musk a nié le major et a assuré à ses partisans qu’il n’avait pas changé de position. Le prix variait de 42 000 € à 45 000 €. Et donc tous les jours.

Optimistes. Tout le monde ne pense pas que nous sommes confrontés à l’implosion définitive des crypto-monnaies. « Les corrections sur le marché de la crypto-monnaie sont un phénomène courant. Cela ne signifie pas pour autant qu’à l’avenir les prix continueront de baisser », explique un autre analyste de MarketWatch. Traduit: ce que nous vivons cette semaine n’est qu’une des boucles sans fin boom / bust qui infestent les crypto-monnaies par définition. Étant des instruments spéculatifs, ils sont plus enclins à émotions Du marché. Aux doutes ou aux assurances.

Quelques données: au cours de la dernière décennie, l’effondrement de la valeur d’une action au-dessus de son pic maximum est d’environ 50%. Bitcoin a perdu environ 40% depuis son record d’avril. La volatilité est la norme. Bitcoin a connu des changements supérieurs ou inférieurs à 5% au cours de la dernière décennie à 751 reprises. Le S&P 500, l’indice de référence aux États-Unis, n’a subi que 150 changements au cours de toute son histoire. Bitcoin a subi 47 hausses et baisses de plus de 20% depuis son existence; le S&P 500, un.

Mais mais. Par conséquent, le noyau dur des passionnés de crypto s’accroche maintenant à la « prise ou mort« Nous vivons déjà avec GameStop. Puisque tout dépend des humeurs et des perceptions du comportement du marché, et non d’une entreprise réelle et tangible, il est essentiel d’apaiser les investisseurs, pour la plupart inexpérimentés et petits, pour limiter les pertes et faire confiance au cycle ascendant pour retour dans quelques jours ou semaines Rien de tout cela ne signifie que le marché se rétablira.

Bitcoin et le reste des crypto-monnaies auraient pu atteindre le bout de la route, au point de rupture de la bulle … Ou vers une stabilisation du prix, comme le souligne la tendance des dernières heures. Après avoir dépassé 347 € en janvier, GameStop se négocie aujourd’hui à 168 €. Nous avons tous oublié cela. Mais en décembre, son action ne valait pas plus de 13 dollars. Celui qui est entré continue alors de gagner beaucoup d’argent.

La peur. Dans le cas du Bitcoin, le problème n’est pas tant pour les investisseurs de toute la vie mais plutôt ceux qui sont entrés au début de cette année, au-dessus de 40 000 € ou 30 000 €, et ont contribué à relancer son prix. Aujourd’hui, ils craignent de perdre leur investissement. Le même mécanisme qui les a amenés à lever des crypto-monnaies peut les conduire à les couler. Dogecoin, après tout, était un mème qui a augmenté de 19000% par an et s’est transformé par inadvertance en plus qu’une blague. Celui qui dans les prochains jours peut perdre toute la grâce qu’il avait autrefois.