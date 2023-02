Un autre « vrai » film d’animation Scooby-Doo mis au rebut alors que les rumeurs de renouvellement de Velma se poursuivent

Il n’y a probablement jamais eu autant d’attention sur le Scooby Doo franchise telle qu’elle existe actuellement. Le seul problème, c’est que rien de tout cela n’entraîne l’apparition du canidé effrayant. Bien que des rapports aient continué à circuler sur Scooby Doo-inspiré Velma ayant une deuxième saison en développement, il semble que Warner Bros. Discovery ait discrètement abandonné un autre nouveau film d’animation basé sur la franchise à la fin de l’année dernière.

Lors d’une apparition avec YouTubers JayBee & Milly, l’artiste de storyboard derrière Scooby-Doo Haunted High-Rise a révélé en détail comment le nouveau long métrage d’animation était en pleine production avant d’être débranché, tout comme Scoob ! Lieu de vacances. Dit-elle:

«Je pense que Haunted High Rise était encore plus drôle que le premier, parce que nous avions les Hex Girls et de nouvelles chansons, et nous avons tout mis en œuvre. Nous avons eu des poursuites en moto dans les couloirs. Joe m’a appelé et m’a dit: « Le studio a-t-il été en contact avec vous? » Et j’ai dit: « Non. » Je pense que c’était au début du mois d’octobre, et il a dit: « Oh, eh bien, quelqu’un devrait vous contacter, j’ai bien peur que cela ait été mis de côté et que ce soit une décision financière et je pense que Warner Bros. obtient un crédit d’impôt pour mise de côté et l’annuler, donc c’est mort mort mort, je pense à cause de la fusion avec Discovery. Ils ont juste jeté un coup d’œil à tout ce qui allait entrer dans le streaming, tout ce qui allait entrer dans HBO Max, et ont juste tracé une ligne rouge à travers tout, compris combien ils avaient dépensé.

Savez-vous, le plus triste, c’est que cela aurait coûté le même prix pour le mettre sur les tablettes que pour le faire, car il s’agissait déjà d’une image verrouillée et d’une animation. C’était une autre raison pour laquelle ils faisaient les deux films l’un après l’autre parce qu’ils avaient un studio d’animation auquel ils pouvaient donner du travail. Cela semble si triste, car c’est déjà si proche, mais je ne comprends pas la politique ou comment les décisions financières de Warner Bros. sont prises, mais je ne pense pas qu’ils vont ressusciter cela. Mon producteur n’arrête pas de dire qu’il ne pense pas que ça va revenir à la vie. Mais, peut-être, qui sait ? C’était une image verrouillée, tous les dialogues, les chansons étaient enregistrées, c’était prêt pour l’animation.