Un autre spectacle dérivé de The Mandalorian à venir l’année prochaine

La fin de l’épisode d’aujourd’hui de The Mandalorian a révélé qu’un autre spin-off du spectacle arrivera cette fois l’année prochaine!

[Note: If you haven’t watched today’s saison two finale of The Mandalorian be careful. This news comes from the show’s post-credits scene so could technically be considered a spoiler.]

The Mandalorian a terminé sa deuxième saison avec une finale pleine d’action (il suffit de consulter notre dernier récapitulatif), mais la fin nous a donné autre chose à espérer. La scène post-crédits, montrant le retour de Boba Fett à Tatooine avec Fennec Shand. Après avoir nettoyé le palais de Jabba (ou est-ce celui de Bib maintenant), Boba tue sans cérémonie Bib Fortuna et revendique l’estrade / trône pour lui-même.

C’est une scène cool, mais met en place la révélation pour « Le livre de Boba Fett. » L’émission, qui tourne depuis un mois, devrait faire ses débuts sur Disney Plus en décembre 2021… Et c’est à peu près tout ce que nous savons.

Pour être honnête, c’est une série dont j’avais entendu parler depuis un petit moment maintenant (avec de nombreux autres journalistes) et j’ai été surpris de voir qu’elle n’a pas été annoncée avec l’autre Guerres des étoiles montre le déluge de la journée des investisseurs. J’imagine qu’ils attendaient d’annoncer le projet avec ce teaser de fin de saison amusant!

Pas tout à fait sûr de quoi Le livre de Boba Fett couvrira, mais j’avais initialement entendu que l’histoire montrerait son évasion du Sarlaac tout en comblant certaines des lacunes de ce qu’il faisait avant son apparition dans The Mandalorian. Cette taquinerie, cependant, le montre clairement APRÈS la finale. Peut-être que le spectacle fera des allers-retours dans le temps, montrant ce qui s’est passé avant et ce que Boba fait ensuite.

À première vue, il est sur le point de prendre le contrôle de l’empire criminel de Jabba, ce qui pourrait montrer aux fans le côté le plus sombre / souterrain de la galaxie loin, très loin. Il est néanmoins passionnant de savoir que nous aurons ceci et une autre saison de The Mandalorian à espérer en 2021.

Aucun mot sur d’autres détails ou combien de temps cela durera (je suppose que ce sera une courte série limitée / événementielle), mais j’espère qu’une annonce officielle clarifiera une partie de cela. Compte tenu de son lien avec l’épisode lui-même, je parie que nous devrons attendre Lundi de Mando pour plus de détails.

Qu’espérez-vous voir de Le livre de Boba Fett?