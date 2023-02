Un autre spectacle de DC mord la poussière alors que HBO Max annule Pennyworth après trois saisons

HBO Max poursuit le nettoyage de ses anciennes émissions DC, avec Pennyworth étant la dernière série à être supprimée par Warner Bros. Discovery, selon un rapport de Deadline. Après trois saisons et des critiques majoritairement positives, la série qui se concentre sur les premières années du fidèle majordome de Batman Alfred Pennyworth se termine après avoir eu une seule saison sur HBO Max, les saisons précédentes étant diffusées sur Epix à partir de 2019. Bien qu’une quatrième saison ait été taquinée par le showrunner Bruno Heller, un porte-parole de HBO Max a déclaré dans un communiqué :





« Bien que HBO Max n’avance pas avec une autre saison de » Pennyworth: L’origine du majordome de Batman « , nous sommes très reconnaissants au créateur Bruno Heller et aux producteurs exécutifs Matthew Patnick, Danny Cannon et John Stephens, ainsi qu’à Warner Bros. Television, pour leur représentation brillante, unique et captivante de l’origine d’Alfred Pennyworth, l’un des personnages les plus emblématiques du monde de Batman. Un mélange incroyable d’action, de drame et d’humour, pendant trois saisons, « Pennyworth : l’origine du majordome de Batman » a emmené les fans dans un voyage hallucinant dans le monde excentrique d’Alfred et les débuts des super-héros et des super-méchants avant-gardistes. »

Pennyworth s’est plongé dans la vie de son personnage principal dans les années avant qu’il ne se retrouve à travailler pour Batman, qui combat le crime à Gotham City. Mettant en vedette Jack Bannon dans le rôle de Pennyworth, la série se déroule dans les années 1960 à Londres en tant qu’ancien soldat SAS qui forme une entreprise de sécurité et se retrouve à travailler avec Thomas et Martha Wayne. La série avait un casting solide, dont Ben Aldridge et Emma Paetz dans le rôle des Waynes, ainsi que Paloma Faith, Ryan Fletcher, Ramon Tikaram, Simon Manyonda et Harriet Slater.

Pennyworth est la dernière victime de DC Shake Up de Warner Bros. Discovery

Avec le règne de James Gunn et Peter Safran à la tête de DC Studios en cours, l’annulation de Pennyworth est presque une coda de la saga qui a vu l’abandon de nombreux projets DC, y compris le très pleuré Fille chauve-souris film et une réinitialisation complète du DCU qui commencera avec le Le flash.

Jusqu’à présent, Gunn et Safran ont révélé les dix premiers projets qui proviendront des studios DC nouvellement formés, qui incluent les redémarrages attendus de Batman et Superman et une bonne quantité de surprises telles que Creature Commandos et Swamp Thing. Bien que nous soyons à deux ans de la sortie des premiers films, il reste encore des offres de cette année à passer, ainsi qu’un nombre décroissant d’émissions de DC qui s’attardent au moins l’année prochaine sur The CW.

Bien que Pennyworth ne soit peut-être pas le plus grand projet DC à être abandonné, le spectacle a été populaire parmi les fans et sera sans aucun doute un autre raté de ce qui était autrefois une liste DC florissante et complète. Ainsi, alors que la liste des projets DC sera bientôt à nouveau pleine de nouveaux spectacles, pour l’instant, tout ce que les fans peuvent faire est de profiter de la clôture d’un chapitre en attendant que le nouveau commence.