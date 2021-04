Un autre remake en anglais est en cours avec Leonardo DiCaprio

Le lauréat d’un Oscar et star hollywoodien Leonardo DiCaprio a été sélectionné pour jouer dans un remake en anglais du réalisateur Thomas Vinterberg Un autre tour. Les droits du projet ont été récemment acquis aux enchères par DiCaprio et Jennifer Davisson’s Appian Way, Endeavour Content et Brad Weston’s Makeready.

Un autre tour vient de recevoir le prix du meilleur long métrage international aux récents Oscars et met en vedette Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang et Lars Ranthe dans le rôle de quatre enseignants du secondaire qui décident de consommer de l’alcool au quotidien pour voir comment cela affecte leur vie sociale et vie professionnelle. La comédie dramatique danoise a été réalisée par Thomas Vinterberg, à partir d’un scénario de Vinterberg et Tobias Lindholm et a été saluée par la critique, détenant actuellement 92% très frais sur Rotten Tomatoes.

Avec une réponse aussi positive, et maintenant une victoire aux Oscars, à son actif, il n’est pas surprenant d’apprendre que Un autre toura rapidement été repris pour un remake, même si les fans de l’original se demanderont sans aucun doute pourquoi cela est nécessaire. Vinterberg, cependant, ne semble pas troublé par l’idée et a hâte de voir ce que Leonardo DiCaprio fait avec le projet.

«J’ai déjà vu diverses interprétations de mon travail. C’est une chose artistique intéressante de voir quelque chose se transformer en différentes versions. Maintenant, c’est entre les mains du meilleur acteur que vous puissiez trouver et en plus d’être un acteur brillant, il a fait des choix très intelligents tout au long sa carrière. Je sens qu’il y a beaucoup d’intégrité dans les choix qu’il a faits. Je suis plein d’espoir et de curiosité pour ce qu’ils font. «

Vinterberg a également confirmé depuis qu’il ne sera pas impliqué en tant qu’écrivain ou réalisateur, mais envisage de rencontrer Appian Way à un moment donné. Quant à savoir qui devrait être choisi pour remplir les rôles aux côtés de DiCaprio, Vinterberg n’a pas souhaité spéculer en disant: « Tout cela est nouveau pour moi », a-t-il déclaré. « Alors je vais en discuter avec eux, et nous verrons. »

Alors que DiCaprio est bien connu comme l’un des meilleurs acteurs d’Hollywood, les fans de Un autre tourne peut s’empêcher de se demander pourquoi la star originale et acteur bien-aimé, et anglophone, Mads Mikkelsen, ne serait pas invité à revenir à la reprise de son rôle dans le remake. « Je vais laisser ce genre de décisions à Appian Way et au dialogue que j’aurai avec eux », a déclaré Vinterberg. « Je ne sais pas si Mads ferait une telle chose. Ma première pensée serait de faire une interprétation différente. Demander au même acteur de faire une interprétation différente pourrait être un peu déroutant. Mais je ne serai pas le créateur principal. la force dans ce domaine. Cela devrait appartenir aux gens qui finiront par le faire. «

Leonardo DiCaprio n’a pas été beaucoup vu à l’écran ces dernières années. L’acteur a finalement remporté l’Oscar du meilleur acteur pour sa performance puissante et épuisante en tant que Hugh Glass en 2015. Le revenant, et n’a été revu qu’en 2019Il était une fois … à Hollywood.Heureusement, Un autre tourn’est qu’un des nombreux projets à l’horizon pour DiCaprio, y compris la comédie NetflixNe lève pas les yeux, De Martin Scorsese Les tueurs de la lune des fleurs, et Le diable dans la ville blanchedans lequel il incarnera le tueur en série HH Holmes. Cela nous vient de Deadline.

Sujets: Un autre tour, Oscars