Un autre record. Porsche Taycan est la plus rapide dans un bâtiment fermé

Porsche continue d’ajouter des références avec son sport 100% électrique, Taycan, après avoir battu un autre record le 18 novembre 2020 – plus précisément, la vitesse la plus élevée atteinte par une voiture dans un bâtiment fermé.

Seulement maintenant publié par la marque Züffenhausen, le record de la vitesse la plus élevée atteinte par une voiture dans un bâtiment fermé, a été réalisé par le pilote professionnel Leh Keen, au volant d’une Porsche Taycan Turbo S, à l’intérieur du centre de conventions Ernest N.Morial à La Nouvelle-Orléans, Louisiane, États-Unis. Avec le duo atteignant, comme vitesse maximale, la marque de 165,20 km / h.

Le nouveau détenteur du record de la vitesse la plus élevée atteinte dans un espace clos

Il est rappelé que le précédent record avait été établi, en 2011, par Tanner Foust, au volant de sa Ford Fiesta RallyCross de 500 mille dollars, un peu plus de 413 mille euros, avec lequel il a réussi à atteindre 140 km / h, en une enceinte fermée. Marque qui a fini par être égalée, mais pas supplantée, en 2013, lorsque le pilote de rallye Miko Hirvonen, derrière un Cross Kart de seulement 312 kg et avec un moteur Suzuki de 150 ch.

LIRE TROP

Porsche. Taycan Cross Turismo sera présenté dans les deux prochains mois

Quant au record réalisé par le Taycan Turbo S, Porsche souligne la difficulté supplémentaire résultant du fait qu’il a été obtenu dans un centre d’exposition avec un sol en ciment poli, ainsi que les normes strictes imposées par les responsables du livre Guinness des records. , afin que la marque puisse être acceptée. En commençant et en commençant par le fait que Taycan doit partir d’une position inamovible et finir dans le même état.

De plus, et comme mesure de sécurité supplémentaire, le Taycan Turbo S, équipé de série de la transmission intégrale utilisée lors de la tentative, avait un disque de frein en carbone-céramique, conservant cependant les pneus d’origine, qui étaient cependant auparavant chauffé, afin de garantir la meilleure traction.

D’autre part, et parce que le Guinness World of Records exige que la voiture utilisée dans la tentative soit un véhicule non approuvé, Porsche a simplement décidé de retirer l’optique avant, afin que, ainsi, le record puisse être homologué.

Le Taycan Turbo S avait juste besoin d’une tentative pour battre le record de Ford Fiesta RallyCross

Il faut également noter que la marque des 165,20 km / h, atteinte dans un pavillon où le risque de heurter les murs est toujours présent, a été enregistrée dès la première tentative, même après plusieurs virages exploratoires vers l’enceinte et à faible vitesse.

Enfin, rappelons qu’il ne s’agit que du record le plus récent réalisé par, à ce jour, la seule proposition 100% électrique de Porsche, qui a déjà quelques repères, comme l’immatriculation du véhicule électrique conduit plus longtemps en dérive.

Leh Keen, au volant du Taycan, reçoit les nominations

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂