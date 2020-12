Un autre record. Abarth promeut la «plus grande réunion numérique jamais organisée»

Abarth vient d’inscrire son nom dans le livre Guinness des records, bien que cette fois avec un record dont la plupart d’entre nous ne rêvaient même pas: la marque automobile capable de promouvoir «le plus grand rassemblement numérique de À chaque fois ».

Connue comme l’une des marques automobiles dont les fans et les clients font preuve d’un plus grand niveau d’implication, Abarth a relevé un défi, dans le cadre de « Abarth Digital Day », dans lequel, par exemple, il a invité tous les propriétaires des modèles du constructeur à publier , sur le site officiel de la marque, photo de leurs voitures.

Rapidement acceptées par les clients, il n’a fallu qu’une heure à Abarth pour avoir 868 photos téléchargées par ses fans sur le site.

Cependant, la célébration ne s’est pas limitée à cette initiative, mais a également englobé, en période de distance sociale, en raison de la pandémie, un flux de vie pour tous les fans, avec Ylenia Baccario, voix de l’émission de radio ‘ Tutto esaurito ‘et DJ Fabio Liuzzi.

Diffusé par le producteur numérique Ema Motorsport, la marque scorpion a réalisé une émission en direct d’Officine Abarth, au cours de laquelle une série de raretés de la marque a été montrée à un large public en ligne.

Il est rappelé qu’Abarth compte 87 clubs officiels à travers le monde, qui rassemblent plus de cinq mille membres. En plus de cela, la communauté Scorpionship est active depuis quatre ans, active dans des régions du globe telles que l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.

LIRE TROP

Abarth fait la promotion de la visite virtuelle avec plus de 2,5 millions d’utilisateurs

Le nouveau record Guinness désormais atteint par Abarth intervient deux ans après que la marque scorpion ait atteint le record du « numéro huit le plus rapide, cinq fois entre deux voitures ».

À l’époque, le constructeur utilisait une 124 Spider, qui a réussi à faire le huit en 45,66 secondes, pilotée par le pilote d’acrobatie Alastair Moffatt, qui détenait déjà d’autres records. Parmi eux, le «parking parallèle le plus étroit» et le «parking parallèle unique le plus étroit».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂