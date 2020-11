Un autre pas vers la fusion. Stellantis présente son logo

En cours de fusion, dont la conclusion devrait intervenir d’ici la fin du premier trimestre 2021, Peugeot SA, titulaire du Groupe PSA, et Fiat Chrysler Automobiles, viennent d’annoncer le logo du futur groupe que les deux intégreront, baptisé Stellantis .

Dans un communiqué publié ce lundi, PSA et FCA défendent que le logo désormais dévoilé, « symbolise la forte tradition des sociétés fondatrices de Stellantis et la richesse du portefeuille du nouveau groupe, formé de 14 marques automobiles historiques ».

Toujours du point de vue des deux groupes automobiles fondateurs, le logo « représente également la grande diversité des profils professionnels de ses collaborateurs dans le monde ».

Il est rappelé que le dévoilement du logo du nouveau conglomérat, qui une fois matérialisé deviendra le quatrième plus grand au monde, intervient après la présentation du nom Stellantis, dont l’origine est dans le latin «stello», et qui signifie «éclairer avec des étoiles ».

Fruit également de cette traduction, le logo se veut, selon PSA et FCA, la «représentation visuelle de l’esprit d’optimisme, d’énergie et de renouveau d’une entreprise diversifiée et innovante, déterminée à devenir l’un des nouveaux leaders de la prochaine ère de la mobilité durable. ».

Outre la signification, le logo désormais dévoilé est également considéré comme «un pas de plus vers la mise en œuvre du projet de fusion», qui «continue de dépendre des conditions habituelles de conclusion, y compris l’approbation de la transaction par les actionnaires des deux sociétés dans le les assemblées générales extraordinaires respectives et le respect de la concurrence et des autres exigences réglementaires », peut être lu dans la déclaration.

