Un autre gros patch Assassin’s Creed Valhalla sortira probablement la semaine prochaine

La prochaine grosse mise à jour d’Assassin’s Creed Valhalla sortira dans un proche avenir, semble-t-il. Le patch 1.022 a été repéré par Taille du jeu PlayStation quand il a été ajouté aux serveurs PlayStation plus tôt cette semaine. Dans le passé, cela signifiait presque toujours que la mise à jour serait disponible au téléchargement environ sept jours plus tard.

De plus, Assassin’s Creed Valhalla a ajouté quelques nouveaux bibelots à sa liste de trophées sur PS4, qui font tous deux allusion au « Défi de maîtrise » précédemment annoncé. Ce contenu gratuit permettra à Eivor d’affiner ses compétences de combat dans un certain nombre d’essais. Il est prudent de supposer que le correctif susmentionné ajoutera cette nouvelle activité au jeu.

Assassin’s Creed Valhalla devrait également se présenter à l’événement E3 d’Ubisoft ce week-end. Nous en apprendrons plus sur l’avenir du titre, avec une date de sortie potentielle pour sa deuxième extension (et peut-être plus ?) qui se profile.